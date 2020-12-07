Platin ve değerli metal fiyatları aşı gelişmeleriyle düştü

Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yarattığı iyimserliklerle, ağırlıklı olarak güvenli limanlardan oluşan değerli metaller ve son günlerde hızlı yükselen platin fiyatları, emtia piyasalarının Pazartesi günü yapılan işlemlerinde düştü.

Rusya'da yaygın aşılama çalışmalarının geçen hafta başlamasının ardından, Birleşik Krallık'ta da aşı uygulamalarının Salı gününden itibaren 50 hastanede birden başlayacağının açıklanması, yatırımcılardaki aşı kaynaklı iyimserliklerin artmasını destekledi.