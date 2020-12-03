Platin yeşil enerji desteğiyle yükseldi

Platin fiyatları, elektrikli araç yatırmlarındaki artışların yanında, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yeşil enerji yatırımlarını artıracağı beklentileriyle yükselişini sürdürüyor.

Japonya'nın 2030'lu yılların ortalarında konvansiyonel araç satışlarını yasaklayacağı ve 2050'den itibaren de tamamen elektrikli araçlara geçilmesine yönelik hazırlıklar yaptığına ilişkin haberlerin de etkisiyle platin fiyatları yüzde 2.0 yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında platin fiyatları, yüzde 1.94 artışla ons başına 1,034.42 dolara kadar yükseldi.Bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunan platin, kuyumculukta, laboratuvar cihazlarında, elektrik kontaktlarında, diş hekimliğinde ve otomobil egzoz kontrol cihazlarında kullanılıyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.44 artışla 48.18 dolar,Batı Teksas yüzde 0.33 artışla 45.29 dolar,altın yüzde 0.62 artışla 1,839.57 dolar,gümüş yüzde 0.14 düşüşle 23.99 dolar,bakır yüzde 0.32 düşüşle 7,675.00 dolar,platin yüzde 1.72 artışla 1,030.38 dolar,paladyum yüzde 0.12 düşüşle 2,400.23 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 466 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,051 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "altında toparlanmanın sürdüğü" vurgulanarak, şöyle denildi: "Altın bir haftanın ardından tekrar 1,830 dolar/onsun üzerine geri dönerek, kaybettiği gücü toparlama konusundaki kararlılığını bize göstermiş oldu. "Dünkü seansa 1,815 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu pozitif seyirde hareket etti. "Günün önemli gelişmesi, İngiltere otoritesinin Pfizer aşısını onaylaması oldu. Böylelikle bu aşı, onaylanan ilk aşı olurken piyasalardaki iyimserlik bir adım daha ileri taşınmış oldu."Altının bu habere tepkisi ise sınırlı olurken, asıl tepkisini ABD Senatosunun yeni teşvik paketi teklifi sonrasında verdi. "Demokratların daha önce önerdikleri büyüklükte bir paket olmasa da en azından böyle bir paketin tekrar gündeme alınmış olması, kıymetli madenlerin fiyatlamasına olumlu yönde oldu."Altın, dünkü seansı 1,830 dolar/onstan kapatırken önceki güne kıyasla yüzde 0.8 değer kazanmış oldu. " Gümüş , önceki günkü aşırı pozitif performansının ardından dünkü seansta kısmen daha düşük performans göstermiş olsa da günü yeşilde kapatmayı başardı. 24.09 dolar/ons seviyesinden günü tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla yüzde 0.4 kazancı hanesine yazmış oldu. "Platin, 'Defalarca 1,030 dolar/ons seviyesinden dönen platin, bu seviyeyi kırmayı başaracak mı?' sorularını bu sefer sordurtmaya başladı. Dünkü seansta 1,019 dolar/ons seviyesine kadar uzanan platin, seansı 1015 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.3 kazanç yazmış oldu.""Paladyum ise günü yataya yakın kırmızıda kapatırken, 2400 dolar/onsun üzerinde tutunmayı başarıyor. Dünkü seansı 2411 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.1 gibi bir kayıp yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,951 kg altın, 4,064 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."