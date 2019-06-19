Platini serbest bırakıldı
1 saat önce
2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi ile ilgili usulsüzlük iddiaları sonucu hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
2022 FIFA Dünya Kupası
'nın Katar
'a verilmesi ile ilgili usulsüzlük iddiaları sonucu hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini
serbest bırakıldı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda turnuvanın Katar'a verilmesinde usulsüzlük yaptığı iddia edilerek, Fransa
'da gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini serbest kaldı. 2007-2016 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürütmüş olan Platini'nin iletişim ekibi, Fransız futbol adamının tutukluk sürecinin sonlandığını açıkladı. Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası için Avustralya
, Japonya
, Güney Kore
ve ABD de aday olmuştu. Turnuva ise Katar'a verilmişti.
(Bora Akyol/İHA)
Dün gözaltına alınan UEFA Eski Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı
Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika! Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek
Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın