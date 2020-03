PlatinumGames, Yeni Duyurusunu Nisan Ayının Başında Yapacak - Son Dakika

PlatinumGames, Platinum 4 sayfasındaki dördüncü duyurusuna hazırlanıyor. Yakın bir zaman önce yapılan duyuru ile 1 Nisan 2020 tarihi verildi.



Şubat ayının başında Platinum 4 adıyla yeni bir tanıtım sayfası açan PlatinumGames, dört yeni duyuru hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Bu dört duyurulardan ilki, Kickstarter kampanyası ile duyurulan The Wonderful 101: Remastered olmuştu. 6 Mart 2020 tarihinde sona eren kampanya neticesinde $2.235.547 bağış yapılmış ve PC (Steam), PlayStation 4 ve Switch için geliştirilmekte olan ana oyuna ek olarak Luka's First Mission, Luka's Second Mission, Time Attack modu ve Remix Soundtrack içerikleri yenilenmiş sürümde yer alacaklar.



Diğer iki duyuru ise Project G.G. ve PlatinumGames Tokyo stüdyosuydu. Açılışı Nisan ayında gerçekleştirilecek olan bu yeni stüdyo için şu anda oyun tasarımcısı, programcı, sanatçı, teknik sanatçı, ses üreticisi, ürün/ proje yöneticisi ve geliştirme desteği dahil birçok pozisyon için geliştiriciler aranıyor. Ayrıca şirketin kendisine ait PlatinumEngine grafik motorunun AR-GE çalışmaları da yine bu stüdyonun çatısı altında gerçekleştiriliyor.



Project G.G. ise Viewtiful Joe ile başlayan ve The Wonderful 101 ile devam ettirilen zincirin son halkası olacak. Bütün platformlar için geliştirileceği söylenen yeni oyun, PlatinumGames stüdyosunun bizzat kendisinin yayınlayacağı oyun olma özelliğini de taşıyacak.



Peki dördüncü duyuru ne alemde? Platinum 4 tanıtım sayfası yakın bir zaman önce güncellendi. Güncellemenin ardından, sayfadaki animasyonun sağ alt köşesindeki yıldızın altına '04.01' geldi. Yani bahsi geçen dördüncü ve son duyuru, 1 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. Şimdilik bir tahmin yapabileceğimiz bir ipucu yok ama geçmişte Atsushi Inaba, bir giz ve PlatinumGames tarzında olduğunu söylemişken Hideki Kamiya ise mükemmel olduğunu söylemişti.