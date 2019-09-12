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Plato Sanat, Contemporary İstanbul medya sponsoru oldu

57 dakika önce

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Sanat, 10.yılında Contemporary İstanbul medya sponsoru oldu.

Plato Sanat, Contemporary İstanbul medya sponsoru oldu, System.String[]

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Sanat, 10.yılında Contemporary İstanbul medya sponsoru oldu.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, sanatseverleri 12-15 Eylül tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ağırlayacak.

Küratörlüğünü Fransız sanat araştırmacısı Anissa Touati'nin üstleneceği fuarda, 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve bin 400'ün üzerinde eser yer alacak.

Fuar kapsamında Lütfi Kırdar'da yer alan teras alanı, 9 sanatçının katılımıyla "Garden of Eden" isimli bir heykel parkına dönüşecek. 12 Eylül'de CIF Dialogues programında "Akdeniz Ufukları" teması altında, "Akdenizlilik Kavramı" konuşulacak.

Her yıl eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren etkinlik, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda yerli ve yabancı sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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