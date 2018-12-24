Platonik Aşığının Bıçakladığı Serap'ın Vücuduna Toplam 80 Dikiş (2)

'MÜEBBET VERSİNLER, DIŞARI ÇIKMASIN'Platonik aşığı Necdet Erdoğan Artural'ın kendisine daha önce 2 kez daha saldırdığını aktaran Serap Sağlam, artık sokakta yürürken korktuğunu dile getirdi.

'MÜEBBET VERSİNLER, DIŞARI ÇIKMASIN'



Platonik aşığı Necdet Erdoğan Artural'ın kendisine daha önce 2 kez daha saldırdığını aktaran Serap Sağlam, artık sokakta yürürken korktuğunu dile getirdi. Saldırı sırasında kaşe montuyla yüzünü koruduğunu anlatan Serap Sağlam, "Olayı anlatırken bile elim ayağım boşalıyor. Psikolojim çok bozuk. Yakalandı zanlı ama Başbakanıma ve Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kadına şiddet gösterenlere müebbet versinler, dışarı çıkmasın. Psikolojim hiç iyi değil. İnsanlara güvenimi yitirdiM" diye konuştu.



Nuri PİR/ADANA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü

Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!

Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı