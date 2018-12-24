Son Dakika Haberleri: Platonik Aşığının Bıçakladığı Serap'ın Vücuduna Toplam 80 Dikiş (2)

Platonik Aşığının Bıçakladığı Serap'ın Vücuduna Toplam 80 Dikiş (2)

48 dakika önce

'MÜEBBET VERSİNLER, DIŞARI ÇIKMASIN'Platonik aşığı Necdet Erdoğan Artural'ın kendisine daha önce 2 kez daha saldırdığını aktaran Serap Sağlam, artık sokakta yürürken korktuğunu dile getirdi.

Platonik Aşığının Bıçakladığı Serap'ın Vücuduna Toplam 80 Dikiş (2), System.String[]
'MÜEBBET VERSİNLER, DIŞARI ÇIKMASIN'

Platonik aşığı Necdet Erdoğan Artural'ın kendisine daha önce 2 kez daha saldırdığını aktaran Serap Sağlam, artık sokakta yürürken korktuğunu dile getirdi. Saldırı sırasında kaşe montuyla yüzünü koruduğunu anlatan Serap Sağlam, "Olayı anlatırken bile elim ayağım boşalıyor. Psikolojim çok bozuk. Yakalandı zanlı ama Başbakanıma ve Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kadına şiddet gösterenlere müebbet versinler, dışarı çıkmasın. Psikolojim hiç iyi değil. İnsanlara güvenimi yitirdiM" diye konuştu.

Nuri PİR/ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:24 Kaynak: DHA

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