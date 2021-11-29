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Platonik aşık kabusu! Ünlü yazarın hayatını cehenneme çevirdi! - Son Dakika

Platonik aşık kabusu! Ünlü yazarın hayatını cehenneme çevirdi!

29.11.2021 08:45
Platonik aşık kabusu! Ünlü yazarın hayatını cehenneme çevirdi!

Yazar Ece Ergönenç, 5 yıldır Hamza Ş. tarafından tehdit ediliyor. Yaşadığı kabus hakkında konuşan Ergönenç; "Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu söylüyor. Sana öyle bir şey yapacağım ki bütün televizyonlar seni konuşacak, seni ışık bedenine kavuşturacağım diyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü yazar Ece Ergönenç, kendisine 5 yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi Hamza Ş. tarafından tehdit ediliyor. Hamza Ş., yazar ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen her gün sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.

Sabah'ın haberine göre Ergönenç'in şikâyeti üzerine giden mahkeme kararlarının ardından sapık takipçi dosyada yer alan bilgilerden Ergönenç'in evinin adresini de öğrendi. Bu kez takip daha yakından olmaya başladı.

"KENDİSİNİN ADEM BENİM HAVVA OLDUĞUMU SÖYLÜYOR"

Hayatının her aşamasının olumsuz etkilendiğini, korkudan sokağa çıkamaz olduğunu söyleyen Ece Ergönenç yaşadıklarını anlattı: "5 yıldır peşimde. Defalarca şikayet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Korkuyorum. Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var. Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu ancak benim bunu hatırlamadığımı öne sürüyor.

Ünlü yazarın hayatını platonik aşığı kabusa çevirdi: Öyle bir şey yapacağım ki televizyonlar seni konuşacak

"HATIRLAMAM İÇİN ÖLMEM GEREKTİĞİNİ ANLATIYOR"

Hatta üçüncü bir çocuğumuzun daha olduğunu söylüyor. Bunları hatırlamam için benim ölmem gerektiğini söylüyor. Evimi biliyor, çocuklarımın okulunu biliyor. Çok korkuyorum. Bana ve çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum. Yetkililere sesleniyorum; yalvarırım beni bu adamdan kurtarın."

"İKİ OĞLUMUN DA KENDİSİNDEN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Yaşadığı koru dolu zorlu süreci anlatan Ergönenç şöyle devam etti: "Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Onlarca kez şikayet ettim. Mesajlarını çıkarıp polise götürdüm. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Adresime çiçek gönderdi. O da yetmez gibi evimin yakınlarından fotoğraflar atıp durdu. En korkuncu da şizofreni olması. Benim kendisi ile bir ilişki yaşadığımı ancak benim hatırlamadığımı öne sürüyor. Öyle ki iki oğlumun da kendisinden olduğunu söylüyor.

"AKIL HASTANESİNE YATMASI LAZIM"

Bana sana öyle bir şey yapacağım ki bütün televizyonlar seni konuşacak, seni herkes tanıyacak diyor. Seni ışık bedenine kavuşturacağım diyor. Resmen beni öldürmekle tehdit ediyor. Bu başka ne demek olabilir. İlk başlarda bu mesajların tehdit olmadığını da söyledi polisler ama son birkaç yıldır artık kale alıyorlar uzaklaştırma veriyorlar ama yine bir çözüm değil. Bu adamın adli akıl hastanesine yatması lazım. Ben ömrümün tamamını emniyetten koruma kararını uzatarak yaşamak istemiyorum"

Platonik aşık kabusu! Ünlü yazarın hayatını cehenneme çevirdi!

Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Platonik aşık kabusu! Ünlü yazarın hayatını cehenneme çevirdi! - Son Dakika


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