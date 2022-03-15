Platonik aşık, okulda çalışan güvenlik görevlisi genç kızı zorla kaçırdı - Son Dakika
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Platonik aşık, okulda çalışan güvenlik görevlisi genç kızı zorla kaçırdı

15.03.2022 10:27

Platonik aşık, okulda çalışan güvenlik görevlisi genç kızı zorla kaçırdıADANA Adana'da bir ilkokulda özel güvenlik olarak görev yapan genç kız platonik aşığı tarafından tabanca çekilerek zorla kaçırıldı.

Platonik aşık, okulda çalışan güvenlik görevlisi genç kızı zorla kaçırdı

ADANA Adana'da bir ilkokulda özel güvenlik olarak görev yapan genç kız platonik aşığı tarafından tabanca çekilerek zorla kaçırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hilal İ. isimli özel güvenlik görevlisi çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokuluna geldi. Mesaisine başlayan Hilal İ.'nin çalıştığı okulun önüne bir süre sonra siyah renkli bir otomobil geldi. İçinden inen ve Hilal İ.'ye platonik aşık olduğu sürülen E.A. okula girerek Hilal İ.'yi kaçırmak istedi. Hilal İ. şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı. Ancak Hilal İ. ayağı takılarak yere düştü. Bunun üzerine şahıs Hilal İ.'yi tutup tabancasını çekerek onu götürmeye başladı. Şahıs okulun bahçesinde iki el de havaya ateş ederek Hilal İ.'yi otomobile bindirdi. Platonik aşık kendilerini bekleyen arkadaşıyla birlikte güvenlik görevlisi Hilal İ'yi kaçırdı. Bütün bu olanlara okulun bahçesinde top oynayan öğrencilerde şahit oldu.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Platonik aşık, okulda çalışan güvenlik görevlisi genç kızı zorla kaçırdı
Platonik aşık, okulda çalışan güvenlik görevlisi genç kızı zorla kaçırdı
Platonik aşık, okulda çalışan güvenlik görevlisi genç kızı zorla kaçırdı

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Güvenlik Görevlisi, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Platonik aşık, okulda çalışan güvenlik görevlisi genç kızı zorla kaçırdı - Son Dakika


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