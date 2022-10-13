Platonik aşık olduğu genç kadını ve annesini vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Platonik aşık olduğu genç kadını ve annesini vuran şüpheli tutuklandı

13.10.2022 16:51
Platonik aşık olduğu genç kadını ve annesini vuran şüpheli tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de platonik aşık olduğu genç kadını silahla yaralayan ve annesini de öldüren zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Başakşehir'de platonik aşık olduğu genç kadını silahla yaralayan ve annesini de öldüren zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Başakşehir'de 1 Ekim günü Serdar Atış uzun süredir saplantılı olduğu ve karşılık alamadığı karşı komşusu Aysel Kübra Yılmaz'ı sürekli rahatsız ediyordu. Aysel Kübra Yılmaz'ın işyerine giden, evinin balkonundan küfürler eden ve kaçırma girişiminde bulunan Serdar Atış, bir süre önce mahkeme tarafından alınan uzaklaştırma kararına rağmen genç kadını rahatsız etmeye devam etmişti. Serdar Atış, Aysel Kübra Yılmaz ve annesini 3 çocuğunun gözünün önünde vurdu. Genç kadın yaralanırken, annesi de hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serdar Atış tutuklanarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Platonik aşık olduğu genç kadını ve annesini vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Platonik aşık olduğu genç kadını ve annesini vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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