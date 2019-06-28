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Platonik aşık tarafından öldürülen öğretmen ve kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

44 dakika önce

Konya'da kendisine platonik aşk besleyen şahıs tarafından tabancayla öldürülen 25 yaşındaki öğretmen ve kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı.

Platonik aşık tarafından öldürülen öğretmen ve kardeşi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Konya'da kendisine platonik aşk besleyen şahıs tarafından tabancayla öldürülen 25 yaşındaki öğretmen ve kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın ikinci katında oturan Muzaffer C. (53) aynı apartmanda oturan öğretmen Şeyma Sarı'ya (25) bir süredir mesaj atarak kendisinden hoşlandığını söyledi. Bu duruma karşı çıkan Şeyma Sarı, kendisini rahatsız etmemesini söyledi. Akşam saatlerinde konuşmak için Şeyma Sarı'nın evine giden şüpheli Muzaffer C., Şeyma Sarı'nın annesi Hacer S. (51) ile tartışmaya başladı. Hacer S.'nin şüpheli Muzaffer C.'ye evlerinden gitmesini ve kendilerini bir daha rahatsız etmemesini söylemesi üzerine Muzaffer C., Hacer S.'yi kafasına, odasında yatan Şeyma Sarı ve kardeşi Tuğba Sarı'nın (18) göğsüne ateş ederek olay yerinden kaçtı. Muzaffer C, daha sonra polis merkezine giderek suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu. Olayda Şeyma Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, annesi ve kız kardeşi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 18 yaşındaki Tuğba Sarı da burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden iki kız kardeş için ikindi namazını müteakip merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına hayatını kaybeden kardeşlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. İki kardeşin cenazeleri omuzlarda taşınarak gözyaşlarıyla defnedildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Öte yandan, Katil zanlısı Muzaffer C, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Konya Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, silahlı saldırıda yaralanan Hacer S'nin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
Konya, 3. Sayfa
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