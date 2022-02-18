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PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ KİŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ, ARKADAŞINI YARALADI - Son Dakika

PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ KİŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ, ARKADAŞINI YARALADI

18.02.2022 19:01

ADANA'da A.Y. (17), platonik olarak aşk beslediği E.Y.'nin (17) sevgilisi M.Y.Y. (17) ile yanındaki E.T.?yi (16) çıkan kavgada bıçakladı.

ADANA'da A.Y. (17), platonik olarak aşk beslediği E.Y.'nin (17) sevgilisi M.Y.Y. (17) ile yanındaki E.T.?yi (16) çıkan kavgada bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Y.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahalle sakinleri tarafından yakalanan A.Y., polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkan M.Y.Y., sevgilisi E.Y. ve arkadaşı E.T. ile birlikte yürümeye başladı. Bu sırada E.Y.?ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.Y., M.Y.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., cebinden çıkarttığı bıçakla M.Y.Y.?yi göğsünden, E.T.?yi de bacağından yaraladı. M.Y.Y. ile E.T. kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı gören çevredekiler ise A.Y.?yi yakaladı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat ekipleriyle birlikte çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı M.Y.Y. ile E.T.?yi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Gözaltına alınan A.Y. ile E.Y. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan M.Y.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'KALBİNDEN BIÇAKLADI'

Kavgayı gören mahalle sakini Durdu Saygılı (75), 'Çocukların koşarak geldiğini gördüm. Biraz koşup, yere yığıldı. Baktığımızda kalbinden bıçaklandığını gördük. Hemen tampon yapıp, sağlık ekiplerine haber verdik. Ambulans gelip götürdü. Bıçaklayan çocuk da yakalandı. Kavga, kız meselesi yüzünden çıkmış' diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ KİŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ, ARKADAŞINI YARALADI
PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ KİŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ, ARKADAŞINI YARALADI
PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ KİŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ, ARKADAŞINI YARALADI

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İsmetpaşa Mahallesi, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ KİŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ, ARKADAŞINI YARALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ KİŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ, ARKADAŞINI YARALADI - Son Dakika
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