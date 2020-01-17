Platonik aşk cinayeti sanığının akli dengesinin araştırılmasına karar verildi - Son Dakika

Konya'da platonik aşk beslediği komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldüren, anneleri Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında akli dengesinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



Konya'da, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık avukatı müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığının araştırılarak rapor alınmasını istedi. Müşteki avukatı Ferit Atalay tarafından ise sanığın hastalığının araştırılmasına gerek olmadığı, işlenilen suçun bilerek yapıldığı bildirildi. Duruşmaya görüntülü olarak bağlanan sanık Muzaffer Canbolat savunma yapmazken, mahkeme başkanı tarafından sanığın gözlem altına alınarak tutukluluk halinin devamına ve akli dengesinin araştırılmasına karar verildi. Bir sonraki duruşma 27 Mart 2020 tarihine ertelendi.



Olay, 27 Haziran tarihinde, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2014 yılında Hollanda'dan ülkesi Türkiye'ye dönen ve yalnız yaşayan Muzaffer Canbolat, komşusu Burhanettin Sarı'nın evine gitti. Muzaffer Canbolat, platonik aşk beslediği Şeyma Sarı ve kardeşi Tuba Sarı'yı yanında getirdiği tabanca ile vurarak öldürdü anneleri Hatice Sarı'yı da ağır yaraladı. - KONYA