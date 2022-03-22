Platonik aşk cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet kararı - Son Dakika
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Platonik aşk cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet kararı

22.03.2022 15:32
Platonik aşk cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet kararı

Maltepe'de bir hastanede çalışan Ayşegül Aktürk'ü 17 kez bıçaklayarak öldüren Muharrem Eralp, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Maltepe'de bir hastanede çalışan Ayşegül Aktürk'ü 17 kez bıçaklayarak öldüren Muharrem Eralp, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Maltepe'de 5 Haziran 2020 tarihinde ilgisine karşılık vermeyen sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü(36), 17 bıçak darbesiyle öldüren Muharrem Eralp(29)'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Eralp cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Bayram Eralp ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Ben bir insan sevdim"

Muharrem Eralp mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, "Bu suçtan yargılanmam beni daha çok derinden etkiledi. Çok acı çekiyorum. Keşke ölmeseydi. Ailesinden özür diliyorum. Ben bir insan sevdim, o olmazsa öleceğim dedim. Her şeyi mahvettim. Ölemedim" dedi. Müşteki avukatı Ayten Bademci, sanığın en yüksek cezayı almasını ve cezada indirim uygulanmamasını talep etti. Avukat Bademci, sanık Bayram Eralp'in de cezalandırılmasını istedi.

"Ben sadece kendimi öldürmek istedim"

Duruşmada son sözlerini söyleyen Muharrem Eralp, "Kendimi öldürmek isterken çok sevdiğim bir insanı kaybettim. Ailesinden özür dilerim. Ben sadece kendimi öldürmek istedim" şeklinde konuştu. Son sözü sorulan baba Bayram Eralp, "Hakim Bey beni hiç konuşturmuyorsun" dedi.

İndirim uygulanmadı

Cezada indirim uygulamayan mahkeme, sanık Muharrem Eralp hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ayrıca sanık, kardeşi Murat'a yönelik "basit yaralama" suçundan 6 ay, kız kardeşi Meryem'e yönelik ise "olası kastla kasten yaralama" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan tutuksuz sanık Bayram Eralp hakkında ise suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle "suç delillerini gizlemek" suçundan beraat kararı verildi. - İSTANBUL

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Maltepe'de Ayşegül Aktürk'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Maltepe'de Ayşegül Aktürk'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Son dakika haberleri | FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasında kumpas davası haziran ayında yapılacak Son dakika haberleri | FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasında kumpas davası haziran ayında yapılacak

Ağırlaştırılmış Müebbet, Maltepe, Haziran, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Platonik aşk cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet kararı - Son Dakika


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