Platonik Aşk Dehşeti.. Yaraladığı Kadına 80 Dikiş Atıldı

Platonik aşk dehşeti.

Platonik aşk dehşeti.. Yaraladığı kadına 80 dikiş atıldı

Adana'da platonik aşığının bıçakla saldırısına uğrayan genç kadın ellerinden, yüzünden, kaşından, burnundan ve boynundan yaralandı

Olaydan sonra polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı

"Erkek arkadaşıma 'onu öldüreceğim" demiş daha sonrada yanıma gelip direk bıçakla saldırdı"

"Ben onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum"



ADANA - Adana'da platonik aşığının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ellerinden, yüzünden, kaşından, burnundan ve boynundan yaralandı. 80 dikiş atılan Serap Sağlam, "Erkek arkadaşıma 'onu öldüreceğim' demiş daha sonra da yanıma gelip direk bıçakla saldırdı" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi'nde 11 Aralık Salı günü gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Necdet Erdoğan Artural platonik olarak aşık olduğu Serap Sağlam'ı daha önce bir kez darp edip, bir kez de kırdığı soda şişesi parçasıyla yaraladı. Serap Sağlam'ın erkek arkadaşının yanına giden Artural, Serap'ı öldüreceğini söyledi. Daha sonra da İnönü Caddesi'nde gece genç kadını gören Artural, ona saldırdı. Bıçakla boynunu ve yüzünü kesmeye çalıştı. Bu arada, genç kadın eliyle yüzünü kapatınca saldırgan genç kadının ellerini de kesti. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan genç kadın yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Genç kadın çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ise eşkalini belirlediği saldırganı kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Genç kadının ise kaşı, burnu, kulağı, boynuna ve ellerine tam 80 dikiş atıldı. Ölümden dönen Sağlam o korku dolu anları şöyle anlattı:

"Şahıs, erkek arkadaşıma gelip 'onu öldüreceğim' demiş. Ben de o sıra İnönü Caddesi'ndeydim yanıma geldi. Hemen bıçakla saldırdı ben kendimi korumaya çalıştım. Ama bıçakla yüzümü kesmeye başladı. Ben elimle yüzümü kapatınca elimi kesti. Boynumu, kulağımı, burnumu her yerimi kesti bana 80 dikiş atıldı. Ölümden son anda kurtuldum. Bu şahıs bana daha önce de saldırdı. Bana kafayı takmış. Ben onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum."

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