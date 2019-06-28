Son Dakika Haberleri: Platonik aşk yaşadığı genç kadın ile kardeşini öldürdü, annelerini yaraladı (2)
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Platonik aşk yaşadığı genç kadın ile kardeşini öldürdü, annelerini yaraladı (2)

34 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİKonya'da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C.'nin platonik aşık olduğu karşı komşusu Şeyma Sarı'yı tabancayla öldürdükten sonra yaraladığı kız kardeşi Tuğba Sarı da kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Platonik aşk yaşadığı genç kadın ile kardeşini öldürdü, annelerini yaraladı (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Konya'da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C.'nin platonik aşık olduğu karşı komşusu Şeyma Sarı'yı tabancayla öldürdükten sonra yaraladığı kız kardeşi Tuğba Sarı da kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı saldırıda yaralanan anne Hacer Sarı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olan Muzaffer C.'nin sorgusu sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:21 Kaynak: DHA
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