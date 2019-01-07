Son Dakika Haberleri: Platonik Aşk Yaşadığı İş Arkadaşını Böyle Vurdu

Platonik Aşk Yaşadığı İş Arkadaşını Böyle Vurdu

47 dakika önce

Platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını böyle vurdu Karşılıksız aşk cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklanırken, öldürülme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını böyle vurdu
Karşılıksız aşk cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklanırken, öldürülme anı saniye saniye kameralara yansıdı.
iddiaya göre Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir fast food dükkanında çalışan 24 yaşındaki Filiz K., iş çıkışı Mehmet S. ile birlikte cadde üzerinde yürümeye başladı. Mehmet S.'ye karşı platonik aşk yaşayan Filiz K., cadde üzerinde Mehmet S. ile tartıştı. Filiz K., Mehmet S. ile evlenmek istediğini belirtti.
Öldürme anı kameralara yansıdı
Mehmet S.'nin teklifini kabul etmemesi üzerine sinirlenen Filiz K., elindeki tabancayla Mehmet S.'ye ateş etti.
Filiz K'nin atşe etme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde Filiz K. cebinden çıakrdığı tabanca ile Mehmet S.'ya ateş ediyor. tabanacanın ateş almasıyla Mehmet S. yere yığılıyor.
Polis ikna etti
Silahla vurulan Mehmet S. kanlar içinde yere yığılarak, olay yerinde hayatını kaybedereken, Filiz K. ise Mehmet S.'ye ateş ettikten sonra silahı bu sefer kendisine doğrulttu. Şans eseri olay yerinde bulunan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Filiz K.'yi ikna ederek elindeki tabancayı aldılar. Sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Filiz K., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeden çıkan Filiz K., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Çerkezköy, 3. Sayfa
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