Play Doh'un Renkli Dünyası 39 Burda'da

Minikler Play Doh'un rengarenk dünyasını 29 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 39 Burda'da keşfedecek.

Minikler Play Doh'un rengarenk dünyasını 29 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 39 Burda'da keşfedecek.



Dünyanın dört bir yanında her yaştan çocuğun evlerinde ve okullarında keyifle oynadığı ve artık bir klasik haline gelmiş olan Play Doh, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan 39 Burda AVM'nin minik ziyaretçilerinin sömestr döneminde rengarenk bir dünyada özgürce eğlenmeleri, eğlenirken öğrenmeleri için hazırlanıyor.



29 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 39 Burda Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte, çocuklar Play-Doh'un birbirinden eğlenceli oyun hamurları ve setleriyle renkli dünyalarını ve hayal güçlerini ifade edebilecek, bir yandan da el kaslarını geliştirebilecek.



Ayrıca Play Doh maskotları ile buluşacak olan minikleri bir de sürpriz hediyeler bekliyor. Etkinliğe katılan çocuklar gün içerisinde yapılan çekilişlerle Play Doh oyuncakları kazanabilecek. 12.00 ila 19.00 saatleri arasında devam edecek olan etkinliğe katılım ücretsiz olacak. - KIRKLARELİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı

Belediye Başkanı'nın Makam Aracı, Su Kanalına Uçtu

Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi

Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı