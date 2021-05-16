Play off'da Balıkesir Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Konyaspor

Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off heyecanı ile rekabet bir seviye yukarıya taşınıyor. Play-Off eşleşmelerine 8. sıradan giriş yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye, Ligi 3. sırada tamamlayan Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol takımı ile eşleşti.

Ev sahibi avantajını elinde bulunduran Konyaspor Basketbol takımı karşılaşmanın ilk maçında Büyükşehir Belediye ile kendi evinde karşılaşacak. 2 galibiyeti alan takımın bir üst tura çıkacağı eşleşme, Büyükşehir Belediye için dış saha - iç saha şeklinde oynanacak. Eşitlik olması halinde karşılaşmanın 3. ayağı yine Konya'da olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye'de 2 senedir '0' numaralı formasını terleten Myles Mack, BH Konyaspor Basketbol karşılaşması hakkında; " İşimizin buralara kalmasını istemezdik. Ama bu sene herkes için yoğun ve yorucuydu. Şimdi ayağa kalkma vaktimiz. Son iki maçta ne kadar istediğimizi gösterdik. Savaşmaya devam edeceğiz. ve umarım sonunda hak ettiğimiz hedefe ulaşacağız" açıklamalarında bulundu. Büyükşehir Belediye'de sakatlığı sebebi ile forma giyemeyecek tek isim İbrahim Yıldırım olacak.

18/05/2021 Salı günü saat 17: 00'da Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, canlı olarak TRT Spor 2 yayınlanacak. - BALIKESİR