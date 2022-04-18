Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı - Son Dakika
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Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı

18.04.2022 19:15
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı

Karaman'da Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge Play-Off maçında tribünler karışırken, atılan taşlardan 4 kişi yaralandı.

Karaman'da Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge Play-Off maçında tribünler karışırken, atılan taşlardan 4 kişi yaralandı.

Kemal Kaynaş Stadyumu'nda saat 15.00'de başlayan maçta Konya temsilcisi Sarayönü Belediyespor ile Adana 1954 Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta tribünlerde karşılıklı küfürleşmeler yaşandı. Maçın ilk yarısı henüz tamamlanmadan tribünler karıştı. Adana ekibinin taraftarlarının Sarayönü Belediyespor taraftarlarının bulunduğu kısma tribünlerden söktükleri taşları atmaları üzerine tribünler karıştı. Karşılıklı atılan taşlardan iki takım taraftarları arasında bulunan protokol tribünündekiler zarar gördü. Protokol tribününde maçı izleyen 4 kişi kafasına gelen taşla yaralandı. Dışarı alınan yaralılara stadyumda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Polisin biber gazı kullandığı arbedede taraftarlar güçlükle sakinleştirildi. Polis, maçın devre arasında taraftarları kapalı tribünden açık tribüne alarak güvenlik önlemlerini arttırdı. Maçta Adana 1954 Futbol Kulübü, Sarayönü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. - KARAMAN

Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı
Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı

YORUMLAR
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Play Off, Sarayönü, Karaman, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Play-off maçında taşlar havada uçuştu: 4 yaralı - Son Dakika
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