Play-Off yolunda kritik galibiyet - Son Dakika

Bornova Belediye spor 94 – 77 Konya Basketbol

Atatürk Spor Kompleksi'nde ağırladığı güçlü rakibini 94-77 yenen Yeşil-Beyazlı ekip yeniden play-off potasına girdi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve spor kulüplerine verdiği desteklerle dikkateken Çiftay Grup Yöneticisi Gökhan Kışla ile birlikte izlediği mücadeleye hızlı başlayan Bornova Belediyespor, hızlı başladığı maçın ilk periyodunu 26-20 önde tamamlarken, soyunma odasına 45-34'lük üstünlükle girdi. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi ekip, ligde dördüncü sırada yer alan rakibi karşısında farkı açan ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 19 sayı farkla 69-50 önde kapadı. Üstünlüğünü maç sona kadar sürdürerek maçtan 94-77 galip ayrıldı. Bornova Belediyespor bu galibiyetle puanını 39'a çıkararak play-off umutlarını tazeledi.

Bornova Belediyespor'danCarlos Lorenzo Medlock ile Robert Ridjel Upshaw 22'şer sayıyla maçın en skorek isimleri oldu. Yeşil-Beyazlı ekipte Ata Kahraman 14,Arber Berisha ve Kalif Karl Young 13, Mert Gizir ise 11 sayı ile çift hanelere ulaşan diğer oyuncular oldu. Kalif Karl Young aldığı 14 ribaudla da dikkat çekti. Ev sahibi ekipte alt yapıdan A Takıma yükselen 2004 doğumlu Hasan Kaplan da ilk kez forma giydi.