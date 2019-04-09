Play-Off Yolunda Takımını Yalnız Bırakma!

Maçın oynanacağı Muradiye Spor Salonu'nda baş antrenörü Ceyhun Cabadak yönetiminde hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Bandırma Kırmızı maçını da kazanıp hedefe ulaşma yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. Cumartesi günü oynanacak olan kritik maç öncesinde Manisalı basketbol severlere destek çağrısında bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, " Hedefe ulaşma yolunda çok kritik bir döneme girdik. Tribünlerde oluşacak coşku basketbolcularımıza da pozitif enerji verecektir. Manisalı basketbol severleri maçımıza bekliyoruz" dedi.

Çaylan, " Tribün Desteği Olmazsa Olmazlarımızdan Birisi"

Cumartesi günü saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak olan kritik maç öncesinde Manisalı basketbol severlerin vereceği desteğin önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, " Hedefe ulaşma yolunda tribün desteği bizim için olmazsa olmazlarımızdan birisi. Kritik haftalarda heyecanda doruk noktaya ulaştı. Ligde kalan 6 maçımızın dördünü kendi sahamızda oynayacağız. Bu avantajı iyi kullanırsak play-off hedefine ulaşırız. Şu anda play-off potasının içerisindeyiz. Cumartesi günü saat 15.30'da konuk edeceğimiz Bandırma Kırmızı maçı play-off yolunda bizim için kritik maçlardan bir tanesi. İnşallah Bandırma Kırmızı maçında da galip geleceğimize inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı Cumartesi günü saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda takımımıza destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Bandırma Kırmızı engelini 83-73'lük galibiyetle aşmıştı.