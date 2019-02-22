Son Dakika Haberleri: Play-Off Yolunda Zorlu Mücadele

Play-Off Yolunda Zorlu Mücadele

6 dakika önce

Süper Amatör Küme B grubunda 38 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor, 16. haftada Donatımspor ile Karaali'de karşılaşacak.

Play-Off Yolunda Zorlu Mücadele, System.String[]
Süper Amatör Küme B grubunda 38 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor, 16. haftada Donatımspor ile Karaali'de karşılaşacak.

Süper Amatör Küme B grubunda BAL Play-Off yarışı veren 38 puanla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor, Donatımspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele, 23 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da Karaali Spor Tesislerinde oynanacak. Yunusemre Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada zorlu mücadelede tüm taraftarların takıma destek olmaları için karşılaşmaya davet edildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

Karaali, Yunusemre, Spor
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