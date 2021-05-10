Play-Off yolundaki Sakaryaspor'a sağlıkçılardan destek
10.05.2021 18:57
Şampiyonluk hayaliyle play-off yoluna çıkan Sakaryaspor'a sağlık çalışanlarından pankartlı destek yapıldı.
Şampiyonluk hayaliyle play-off yoluna çıkan Sakaryaspor'a sağlık çalışanlarından pankartlı destek yapıldı.
Sakaryaspor, 2. Lig'de verdiği mücadele sonrasında play-off'a çıktı. Play-off mücadelesinin ilk karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, bugün Van'a hareket etti. Şampiyonluk hayaliyle yola çıkan futbolcuları, sağlık çalışanları da unutmadı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duvarına 'Sağlık Çalışanları Sakaryasporumuza Başarılar Diler' yazılı pankartla destek oldular
(Orkun Kaya/ İHA)
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