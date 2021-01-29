Play voleybolunda Tokyo Olimpiyatları elemelerinin ikinci turu İzmir'de oynanacak - Son Dakika

Play voleybolunda Tokyo Olimpiyatları elemelerinin ikinci turu İzmir'de oynanacak

29.01.2021 11:57
Play voleybolunda Tokyo Olimpiyatları elemelerinin ikinci turu İzmir'de oynanacak, System.String[]

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımların belirleneceği kıta elemelerinin ikinci turu İzmir'in ev sahipliğinde yapılacak.

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımların belirleneceği kıta elemelerinin ikinci turu İzmir'in ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımların belirleneceği kıta elemelerinin ikinci tur mücadelelerinin 6-9 Mayıs'ta İzmir'in Selçuk ilçesinde oynanacağı belirtildi.

Karşılaşmalarda gruplarını ilk 5 sırada tamamlayan ülkeler, CEV Plaj Voleybolu Continental Cup'ta final turuna yükselecek. Final turu mücadeleleri Haziran 2021'de düzenlenecek.

voleybol, Türkiye, Tokyo, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Play voleybolunda Tokyo Olimpiyatları elemelerinin ikinci turu İzmir'de oynanacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı
Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt         
11:48
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor         
11:01
Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor         
10:59
Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı         
10:35
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 12:12:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Play voleybolunda Tokyo Olimpiyatları elemelerinin ikinci turu İzmir'de oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei