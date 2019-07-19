Son Dakika Haberleri: Playing With Fire Filmi
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Playing With Fire Filmi

31 dakika önce

Playing with Fire filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Playing with Fire filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Andy Fickman'ın yönettiği ve başrollerde John Cena, Keegan- Michael Key ve John Leguizamo'nun yer aldığı komedi filmi Playing With Fire, Noel hafta sonunu itfaiye istasyonunda, kurtardıkları üç taşkın çocuğa bakarak geçiren itfaiyecilere odaklanıyor.


Yönetmen: Andy Fickman
Senaryo: Dan Ewen, Matt Lieberman
Oyuncular: Brianna Hildebrand, Judy Greer, Keegan-Michael Key, John Cena, John Leguizamo, Tyler Mane, Christian Convery, Jasmine Vega, Kurt Long, Jessica Garcie, Finley Rose Slater, Tommy Europe, Kristine Wilson
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Playing with Fire
Yapımcı Firma: Broken Road Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 27.12.2019

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John Leguizamo, Michael Key, Noel, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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