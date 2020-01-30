Playjolu Akçaray durağı 100 bin yolcuya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Playjolu Akçaray durağı 100 bin yolcuya ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Playjolu Akçaray durağı 100 bin yolcuya ulaştı

6 saat önce

Yakın zamanda hizmete giren Akçaray Plajyolu istasyonu, 3 aylık zaman diliminde 100 bin yolcu taşıdı.

Playjolu Akçaray durağı 100 bin yolcuya ulaştı, System.String[]

Yakın zamanda hizmete giren Akçaray Plajyolu istasyonu, 3 aylık zaman diliminde 100 bin yolcu taşıdı.


Akçaray'ın son açılan Plajyolu istasyonunun 3 aylık zaman diliminde 100 bin yolcu taşıdığını duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde hizmete alınan Plajyolu istasyonu, 1 ayda yaklaşık 35 bin yolcuya hizmet sağladı. Vatandaşların ulaşımlarını oldukça kolaylaştıran Akçaray, Plajyolu istasyonunun açılmasıyla hizmet ağını daha da ileriye taşımayı başardı.


Bir haftada 9 bin yolcu, Plajyolu istasyonu turnikelerinden geçiş yaparak seyahat etti. Yükselen grafiği ile dikkat çeken Akçaray tramvayı, Plajyolu istasyonunun açılmasıyla yolcu taşıma rakamlarını oldukça artırdı. Beklenen hedeflerin üzerine çıkan Akçaray, hızlı, temiz ve rahat sunduğu ulaşımla vatandaşların birinci tercihi haline gelmeyi başardı. Plajyolu istasyonunun açılması ile birlikte Kuruçeşme, Yeni Mahalle ve Plajyolu bölgesinde ikamet eden vatandaşların da sıklıkla tramvayı tercih etmesini sağladı.


Akçaray, günde 290 sefer yaparak vatandaşları gitmek istedikleri noktaya ulaştırıyor. Gidiş dönüş Otogar - Plajyolu istasyonları arasında 20 kilometrelik hat boyunca Akçaray, vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sunuyor. Yoğun saatlerde 5 dakikada bir sefer gerçekleştiren tramvaylar, vatandaşlar tarafından severek tercih ediliyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeni Mahalle, Kuruçeşme, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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