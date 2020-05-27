PlayStatin 5 Çıkış Oyunları Listesi Resmileşti - Son Dakika

PlayStatin 5 Çıkış Oyunları Listesi Resmileşti

PlayStation 5 konsolunun satışa sunulacağı son çeyreğe yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şimdilik net bir çıkış tarihi verilmiş değil ama Ekim, Kasım veya Aralık aylarından birinde yeni nesil PlayStation ile büyük buluşmamızı gerçekleştireceğiz.

PlayStatin 5 Çıkış Oyunları Listesi Resmileşti, System.String[]

PlayStation 5 konsolunun satışa sunulacağı son çeyreğe yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şimdilik net bir çıkış tarihi verilmiş değil ama Ekim, Kasım veya Aralık aylarından birinde yeni nesil PlayStation ile büyük buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Sony ise bugün yaptığı güncelleme ile PS5 çıkış oyunları listesini resmi olarak göstermiş oldu. İlerleyen günlerde ise listenin büyüyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

PlayStation 5 Çıkış Oyunları Neler Olacak?

Henüz yeni nesil konsolda oynayacağımız oyunların tamamı kesinleşmiş değil ama duyurulup da zaman içerisinde yapılan açıklamalar ile yeni nesil konsol için de çıkacak olan oyunları öğrenmiştik. Gelin isterseniz güncel listeye bir göz atalım.

Assassin's Creed: Valhalla

Ubisoft Montreal liderliğinde ve aralarında Assassin's Creed: Odyssey geliştiricisi Ubisoft Quebec ve Sperasoft dahil on dört stüdyo tarafından geliştirilmekte olan Assassin's Creed: Valhalla, bizleri Viking çağına götürecek ve Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri Eivor rolüne büründürecek. Yolculuğunuz sırasında Kuzey Denizi dolaylarından İngiltere topraklarına uzanacak ve hem kendiniz hem de grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız. Günümüzde ise The Fate of Atlantis içeriğinin devamında nelerin yaşandığını da görebileceksiniz.

Outriders

Harabeye dönmüş olan dünyada hayatta kalmayı başaranlar ile yeni bir başlangıç için farklı bir gezegende, Enoch gezegeninde yeni bir başlangıca karar veriliyor. Outriders adı verilen birimlerin gönderilmesi planlanmış olsa da hayatta kalanlar ile gezegene inme emri veriliyor. The Anomaly adı verilen gizemli ve tanımlanamayan bir enerji fırtınası kopmasıyla da büyük bir felaket yaşanıyor. Hayatta kalanların bir kısmı öldüğü gibi eldeki teknoloji de kullanılamaz hale geliyor. Oluşan kargaşada yaralanan Outrider birimi hayatta kalabilmesi için kriyojenik uykuya yatırılıyor. Otuz yıl sonra ise cehennemden farksız bir Enoch gezegenine gözlerini açan karakterimiz, silahlarının yanı sıra kazandığı gizemli yeni güçler ile nelerin olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor.

DiRT 5

Codemasters tarafından yayınlanacak olan yeni DiRT 5, Ekim ayı içerisinde PC (Steam) PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve 2021 yılının başlarında da Stadia için satışa sunulacak.

Serinin yeni oyunu öncekiler gibi sizi dünyanın dört bir yanına götürecek ve New York, Rio de Janeiro, Yunanistan ve Çin gibi farklı bölgelerde zorlu yarışlara katılacaksınız. Modern ralli araçlarına ek olarak Buggy, Unlimited Truck ve Rock Bouncer dahil çok çeşitli araç sınıflarının olacağı DiRT 5, geniş bir hikaye anlatımlı kariyer modu ile gelecek. Çizgisel olmayan aşama kaydetme sistemi sayesinde istediğiniz etkinliği seçebileceksiniz. Bunun dışında logo düzenleyicisi ve serinin önceki oyunlarından daha fazla özelleştirme seçeneği olacakken, dört oyuncuya kadar bölünmüş ekran yarışma imkanı da olacak.

Scarlet Nexus

Oyunun hikayesi, insan beyninde ekstra güçler bahşeden ve dünyanın bütünüyle değişmesine neden olan farklı bir hormonun keşfedildiği yakın bir gelecekte geçiyor. İnsanlık yeni bir çağa adım atarken, Others adı verilen yaratıklar da yeryüzüne inmeye başlıyorlar ve büyük bir savaş patlak veriyor. Psiko kinesis yeteneği olan Yuito Sumeragi karakterini yöneteceğiniz oyunda, New Himuka şehrini araştıracak ve teknoloji ile fizik yetenekleri arasında kalmış olan Brain Punk geleceğin gizemini ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.

Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2

Hardsuit Labs tarafından geliştirilmekte olan oyunun hikayesine göre, vampir terörü ile başlantılı olarak karakterinizin varlığı Seattle şehrindeki kan ticareti için bir savaş başlatıyor. Şehri kontrol eden yaratıklar ile sıkıntılı bir birlik kuracak ve güçlü vampir toplulukları arasında kanlı bir iç savaşın patlak vermesine neden olan ve gittikçe büyüyen komployu ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.

Quantum Error

Kings of Lorn: The Fall of Ebris ile tanıdığımız TeamKill Media tarafından geliştirilmekte olan kozmik korku oyunu Quantum Error, PlayStation 5 konsolunun yanı sıra PlayStation 4 için de geliştiriliyor. Oynanış olarak Dead Space ve DOOM 3 ile benzerlik gösterecek olan oyunda, itfaiyeci bir karakteri yöneteceğiz. Korku arasında bir denge sağlanacak ve korku veya planlı korku sahneleri yerine atmosfere dayağı korku hissiyatı yaşatılacakmış. Ayrıca itfaiyeciler ve kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan Halligan bar ile girebileceğiniz belirli alanlar ve şeyler olacak. Havalandırılmamış olan odaların kapıları açtığınız zaman patlamalar yaşanabilecek ve oksijen seviyesini kontrol etmenizin gerekeceği anlar ve daha birçok şey bizi bekleyecekmiş.

Godfall

The Game Awards 2019 şovu sırasında duyurulmuş olan Godfall oyununda, dünyanın sonunu getirecek olan bir hadiseyi durdurmak ile yükümlü olan Knight's Order grubunun bir üyesi olacağız. Toplamda üç farklı karakter sınıfı bulunacak. Earth (Dünya), Wind (Rüzgar), Air (Hava) ve Fire (Ateş) elementlerinin de hikaye anlatımında büyük bir rol oynayacak.

Watch Dogs: Legion

Ubisoft Toronto tarafından geliştirilmekte olan Watch Dogs: Legion, esasen Mart ayı içerisinde satışa sunulacaktı ama daha sonradan alınan erteleme kararı ile yılın son çeyreğine kaldı. Nesil geçişine denk gelecek olan serinin yeni oyunu, Brexit sonrası bir Londra şehrinde geçecek ve otoriter yeni hükümete karşı verilen savaşın etrafında dönecek. Tek bir ana karakter yerine birden fazla DedSec karakterini yöneteceksiniz.

The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic Entertainment ile Middle-Earth Enterprises ortaklığında geliştirilmekte olan The Lord of the Rings: Gollum, 2021 yılında satışa sunulacak. Karakterin hikayesini takip edecek olan oyunda, romanlarda ve filmlerdeki olayların öncesini görme fırsatımız olacak.

Fortnite

2017 yılında satışa sunulan Fortnite, yeni nesilde de göreceğimiz bir başka oyun olacak. Genel oynanış sisteminin ve motorun kullanıldığı üç farklı mod bulunuyor.Bunlardan bir tanesi dört oyuncuya kadar kooperatif oynayabildiğiniz ve hayatta kalmanın mutlak amaç olduğu Fortnite: Save the World, yüz oyuncunun hayatta kalan son kişi olmak için mücadele verdiği Fortnite Battle Royale ve oyunculara dünyalar ve savaş arenaları yaratma konusunda tam bir özgürlüğün sunulduğu Fortnite Creative. Şu an için bu oyunun PlayStation 5 konsolundan tam olarak ne ölçüde faydalanacağı belirsiz ama ilerleyen zamanlarda merak edilen detayların açıklanacağından şüphemiz yok.

Destiny 2

2014 yılında çıkmış olan Destiny için devam niteliği taşıyan Destiny 2, efsanevi bir bilim kurgu gezegeninde geçiyor. Rol Yapma Oyunu elementleri ile paylaşımlı bir dünyanın sunulduğu oyunda, orijinalinde olduğu gibi yine PvE ve PvP aktiviteleri bulunuyor. Hikaye görevlerinin de olduğu Destiny 2, ayrıca üç oyunculu Strike ve altı oyunculu Raid görevlerinin de olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Chorus

Fishlabs tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından da yayınlanacak olan Chorus oyununda kontrolünde olacağınız Nara, bir zamanlar Circle'ın en ölümcül savaşçısıyken artık peşinde oldukları bir kaçak konumunda bulunuyor. Nedeni ise ana karakterinizin kendisini yaratan karanlık tarikatı yok etmek amacında olması.

MicroMan

Hikaye olarak bir kazaya kurban giden bir karakteri yöneteceğiz. Ana karakterimiz, talihsiz bir hadise sonucunda deneysel küçültme kapsülünün içine düşen ve bir böceğin boyutlarına küçülen bir laboratuvar işçisi olacak. Oyundaki amacınız ise normale dönmek olacak.

Observer: System Redux

Hikaye 2084 yılında geçiyor. Ortaya çıkan dijital bir veba, beyinlerini ve vücutlarını geliştirmeyi seçen binlerce kişiyi öldürmüştür. Bu da beraberinde bir savaşı getirmiş ve batıyı ve doğuyu parçalamıştır. Gücü ele geçirecek kimse kalmadığı için de şirketler kontrolü devralmış ve kendi imparatorluklarını kurmuşlardır. Siz ise Dan Lazarski isimli elit bir beyin dedektifinin rolünü üstleniyorsunuz. Yükümlülüğünüz ise diğer bireylerin beyinlerine sızarak hissettikleri, düşündükleri veya hatırladıkları her şeyi kullanıp, davayı çözmek ve bulunması zor katili yakalamak olacak.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Tercihen saldırı veya savunma tarafında olacağınız oyunda Hostage, Bomb, Secure Area, Tactical Realism, Terrorist Hunt, Situations ve Outbreak gibi birçok farklı mod ve American Hostage Rescue Team, SAS, GSG-9, Spetsnaz ve GIGN gibi birçok farklı terörist karşıtı birim bulunuyor. Bunların yanı sıra, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ayrı bir senaryo modu ile gelmiyor olsa da tek başınıza oynayabileceğiniz birçok farklı görev bulunduğunu söyleyelim.

Bu oyunların haricinde henüz duyurusu yapılmamış Battlefield 6 ve Square Enix bünyesinde The First Development Division tarafından geliştirilmekte olan bir oyunun da çıkış platformları arasında PlayStation 5'i bulunduğunu söylemeden geçmeyeyim. Ayrıca PS5 çıkacak oyunlar listesi bağlantısından çıkması muhtemel oyunların tamamını görebilirsiniz.

PlayStation 5, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 07:47 

Son Dakika Teknoloji PlayStatin 5 Çıkış Oyunları Listesi Resmileşti - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti         
19:24
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu         
19:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir         
19:21
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim         
18:59
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı         
18:49
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar         
18:20
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti         
18:11
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti 4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti         
18:01
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu         
17:55
ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı         
17:31
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti         
17:22
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi         
17:11
Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi         
17:10
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor         
17:04
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti         
17:02
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi 27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi         
16:56
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi         
16:49
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu         
16:49
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti         
16:45
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi         
16:43
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti         
16:36
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı         
16:35
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!         
16:32
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak         
16:28
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı         
16:28
Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor         
16:12
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi         
16:05
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti         
15:55
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı         
15:49
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 20:05:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PlayStatin 5 Çıkış Oyunları Listesi Resmileşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]