Playstation 4 İçin Yayınlanmış En İyi 10 Açık Dünya Oyunu

Video oyunları, oynanış ve hikaye gibi unsurlarla bizi içine çekiyorlar. Tüm bunların yanında sundukları ve içinde bulundukları dünyalar da önem arz ediyor. Hikayenin aktığı, oradan oraya özgürce koşturduğumuz bu dünyalarda gerçeklik de göz ardı edilmemeli. Bu nedenle yalnızca büyük bir dünya sunmak değil, aynı zamanda hayatı aktarabilmek de fazlasıyla önemli bir konu.Not: Listemiz herhangi bir önem sırasına göre değildir, oyunlar gelişigüzel sıralanmıştır.Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2'de aradığınız her şey var desek haksız sayılmayız. Sıra dışı karakterler, geniş bir hikaye ağacı ve dünya içerisinde yapabileceğiniz ilginç aktivitelerle birlikte hikayeyi oynamasanız bile sıkılmanıza imkan kalmıyor. Tüm bunların yanı sıra dünyadaki detaylar ve tasarımın güzelliği de sizi büyülüyor. Yalnızca bir manzaraya bakarken bile saatlerinizi geçirebilirsiniz.The Witcher 3: Wild HuntThe Witcher 3'ün Kuzey Krallıkları, birçok manzarayı içerisinde barındırıyor. Küçük bataklıklardan görkemli dağlara kadar birçok coğrafi yapıyı görebileceğiniz dünyaya hayran kalmamak elde değil. Hepsinin kendine ayrı bir hikayesi ve gizemi olduğu için bu gizemleri çözmek bile saatlerinizi alacak. Karşınıza ne zaman ne çıkacağı hiç belli olmasa da yolculuğunuzun sonunda bir macera olacağına emin olabilirsiniz.Marvel's Spider-Man:Yüksek ihtimalle New York City sokaklarında Spider-Man olarak savrulmaktan daha eğlenceli bir şey yoktur. Insomniac Games, New York City'yi yaşayan bir şehir olarak konsola aktarma konusunda bir devrim yaptı. Birçok oyunda New York ele alınmış olsa da bu zamana kadarki en canlı New York yapımını bu oyunda bulacağınızın garantisini verebiliriz.Horizon: Zero DawnHorizon: Zero Dawn oyununda eski zamanların atmosferiyle geleceğin teknolojileri mükemmel şekilde harmanlanmış durumda. Normal şartlar altında dinozorların gezmesini bekleyeceğiniz dünyada devasa mekanik robotların gezdiğini görünce bir anda gözleriniz yuvalarından fırlıyor. Dünyada bulunan manzaralar ve ortamlar başta sıradan gibi görünse de keşfettikçe çok daha fazla şeyin olduğunu fark edeceksiniz.Assassin's Creed OdysseyUbisoft'un gerçekten iyi yaptığı bir şey varsa o da açık dünya oyunlarının ne kadar gerçekçi olduğudur. Deneysel yaklaşımların yanı sıra şirketin son derece güzel bir şekilde tarihi alanları sanal ortamlara geçirmesi de takdire şayan bir konu. Assassin's Creed Odyssey, oyunculara Antik Yunan ve Akdeniz 'i keşfetme imkanı verirken sessiz ortamları daha ilginç kılacak içerikleri de oyunculara sunuyor.Middle-earth: Shadow of WarBoromir, herkesin Mordor'a giremeyeceğini söylese de isteyen herkes Shadow of War ile Mordor'un kapılarını aralayabilir. Middle-earth: Shadow of War, J.R.R Tolkien 'in oluşturduğu en büyüleyici ortamları sanal dünyaya dökmüş durumda.Far Cry 5Az önce Assassin's Creed oyununda bahsettiğimiz gibi Ubisoft bu sefer de Far Cry 5 ile bizleri karşılıyor. Ubisoft stüdyosunun kurguladığı Hope County ile gerçeği aratmayan bir dünya sunan Far Cry 5, neredeyse faşist diyebileceğimiz bir dini tarikatın ele geçirdiği bir alanda sizi bir isyankar olarak ortaya bırakıyor. Yapmanız gereken ise bu devasa dünyada hayatta kalmaya çalışmak.Watch Dogs 2Watch Dogs 2, San Francisco 'nun çeşitli kültürünü mükemmel bir şekilde ekrana aktarmış. Eğer gerçek hayatta San Francisco'ya gitmek size çok pahalı geliyorsa bu oyunu oynayarak San Francisco'ya gitmiş kadar olabilirsiniz. San Francisco'nun önemli yerlerini gezmek ve görmek fazlasıyla ilginç olsa da Silikon Vadisi 'ndeki teknolojileri kullanan bir milyarderi görmenin çok daha ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz.The Elder Scrolls V: Skyrim Special EditionEğer Skyrim oynamadıysanız daha önce açık dünya oyunu oynamadığınızı söyleyebiliriz. Onlarca mağara ve kampın yanı sıra ormanları ve dağları keşfederken bu kadar detayın bir oyuna nasıl sığdırıldığı konusuna hayret edeceksiniz. Tüm bu keşif sırasında önünüze bir ejderha çıkarsa paniğe kapılmayın. Onların kanını taşıyorsunuz.Grand Theft Auto VEfsane oyun Grand Theft Auto'nun efsane olmasının bir sebebi mevcut. 2013 yılında çıkan oyunun bugün bile en çok satanlar listesinde olmasının sebebi, dünyasının çok büyük ve canlı olması. Online seçeneğiyle heyecanı ve eğlenceyi hiç hız kesmeden kullanıcılarına sunan oyun, içine daldığınız zaman sizi orada tutacak bir dünyaya sahip.PlayStation 4 konsolunda bulunan en iyi açık dünya oyunlarını listelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Listede olmalı dediğiniz oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.