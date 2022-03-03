PlayStation 5 fiyatlarına yüzde 80'lik rekor zam geldi! Yeni fiyatı 12 bin TL oldu - Son Dakika
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PlayStation 5 fiyatlarına yüzde 80'lik rekor zam geldi! Yeni fiyatı 12 bin TL oldu

PlayStation 5 fiyatlarına yüzde 80'lik rekor zam geldi! Yeni fiyatı 12 bin TL oldu

03.03.2022 08:24

Sony, konsol oyuncularının tepkisini çeken yeni bir zam haberi ile geldi. Döviz kurunun artması nedeniyle gelen zamlar PlayStation 5'i bir kez daha vurdu. PlayStation 5 fiyatlarına yüzde 80'lik bir oranda zam gelerek 12 bin TL'ye ulaştı.

Sony, döviz kurunun artması ile PlayStation 5'in fiyatlarını değiştirdi. Uzun süredir sabit fiyatta kalan PlayStation 5'e bugün itibariyle zam gelerek 12 bin TL'ye çıktı.

Geçen sene yerel fiyatlandırma politikası ile Türkiye'de 7000 TL'den piyasaya sürülen PlayStation 5, dünya genelindeki çip sıkıntısı nedeniyle üretiminde yavaşlama gerçekleşti. Ayrıca döviz kuru sebebiyle yüksek fiyata sunulan PlayStation 5'ler karaborsa fiyatları ile 15-20 bin TL'ye kadar çıktı.

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PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI 12 BİN TL OLDU

Geçtiğimiz aylarda PlayStation 5 stokları yenilenmesi ile 7500 TL'den piyasaya sürülen PlayStation 5'lerin Türkiye'deki yeni fiyatı 12.000 TL oldu. Sony'nin döviz kuru nedeniyle yaptığı bu zam, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

PlayStation 5 fiyatlarına yüzde 80'lik rekor zam geldi! Yeni fiyatı 12 bin TL oldu
PlayStation 5 fiyatlarına yüzde 80'lik rekor zam geldi! Yeni fiyatı 12 bin TL oldu
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PlayStation 5, Playstation, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar PlayStation 5 fiyatlarına yüzde 80'lik rekor zam geldi! Yeni fiyatı 12 bin TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: PlayStation 5 fiyatlarına yüzde 80'lik rekor zam geldi! Yeni fiyatı 12 bin TL oldu - Son Dakika
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