PlayStation 5 Oyunlarının Gösterileceği Tarih Netleşiyor - Son Dakika

PlayStation 5 oyunları ne zaman tanıtılacak? Bu, cevabını en çok merak ettiğimiz soru. Son gelen iddiaya bakılırsa da Haziran ayı bize yeni nesil PlayStation için yeni bir tanıtım etkinliği getirecek.



Microsoft tarafından planlanan Inside Xbox programının yeni bölümü, dün itibarıyla gerçekleşmişti. Birçok yeni duyurunun da yapıldığı program sonrasında, gözler elbette Sony Interactive Entertainment cephesini arıyor. Şimdilik Japon teknoloji, PlayStation 5 ile ilgili tanıtımların ne zaman devam edeceğine dair bir tarih duyurusunda bulunmuş değil ama ortada bir takım söylemler var.



PlayStation 5 Oyunları Ne Zaman Tanıtılacak?



Bloomberg News bünyesinde çalışan Jason Schreier ki kendisi oyun sektörünün önemli isimlerinden oluyor, KOFI Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen Press Start Podcast yayınına katılımda bulundu. Burada önemli bir bilgi veren Schreier, Japon teknoloji devinin Haziran ayının başlarında bir PlayStation 5 etkinliği düzenleyeceğini söyledi. Ne var ki bu plan, halihazırda devam eden COVID-19 salgını nedeniyle değişebilirmiş. Diğer bir deyişle, daha ileri bir tarihe atılması söz konusu olabilir.



Jason Schreier'ın söylemini duymak için 39: 51'e gidin.



Bu aslında Sony Interactive Entertainment cephesinin PlayStation 5 etkinliği üzerine ortaya atılmış ilk söylem değil. Nisan ayı içerisinde Resetera sitesi üzerinden bir paylaşımda bulunan VentureBeat muhabiri Jeffrey Grubb, hazırlık aşamasında olan tanıtımın 4 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşeceğini söylemişti. Dahası ise bu tanıtım sırasında yeni nesil konsola çıkacak olan birinci parti oyunların gösterilmesinin de olası olduğunu sözlerine eklemişti. Bakalım Japon teknoloji devi beklenen duyuruyu ne zaman yapacak? Gelişmeleri takipte olacağız.