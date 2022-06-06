PlayStation 5 satışlarında davetiye dönemi! - Son Dakika
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PlayStation 5 satışlarında davetiye dönemi!

06.06.2022 10:12
PlayStation 5 satışlarında davetiye dönemi!

Amazon, PS5 ve Xbox Series X satmak için yeni bir sistem deniyor. Bu sisteme göre davet yoluyla satın almak mümkün olacak.

Oyun konusunda Sony PS5 harika bir deneyimi vaat ediyor. Ancak, son zamanlarda tedarik zinciri kısıtlamasından dolayı stok sorunları yaşıyor. Bu durum da satıcıların orijinal fiyatın üstüne ekleme yapmaları açısından büyük bir fırsat yaratıyor. Tüm bu sorunların üstesinden gelmek için Amazon, gerçek tutkunların PS5 almasına yardımcı olacak yeni bir sistem oluşturdu.

Amazon, davet yoluyla sipariş deneyimi sunuyor

Amazon, yüksek talep gören, düşük tedarikli ürünler için davete dayalı yeni bir sipariş deneyimi sunuyor. Şirket yeni sistemin amacının, sınırlı miktarlarda yüksek talep gören ürünler için stok eksikliğini ve fiyat artışını önlemek olduğunu söyledi.

<a class='keyword-sd' href='/playstation-5/' title='PlayStation 5'>PlayStation 5</a> satışlarında davetiye dönemi!

Amazon öncelikle, hesabınızın önceki satın alma geçmişini ve hesabınızı ne zaman oluşturduğunuza bakacak. Sonrasında ise değerlendirme aşamasında, davet isteklerini inceleyecek. Amazon, davet incelemeyi, sahte ya da bot profil olmadığınızdan emin olmak için yapacak.

Stok sorunlarına rağmen: PS5 satışları bir ilki başardı!

Yeni sistem, ABD'de PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsollarından başlayarak piyasaya çıkacak. Amazon'da tüketici katılım başkan yardımcısı Llew Mason bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

Müşterilere düşük fiyatlar, geniş seçenekler ve hızlı teslimat sağlamak için her gün çok çalışıyoruz. Bu, müşterilerin ilgilendikleri ürünleri, kötü aktörlerin onları çok daha yüksek bir fiyata alıp satma endişesi duymadan satın alabilecekleri bir alışveriş deneyimi geliştirmeyi içeriyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Yeni sipariş seçeneği, müşterilerin ek ücret ödemeden ürün detay sayfasından satın alma daveti istemesine imkan sağlıyor. Bununla birlikte Amazon hesabı olan herhangi bir müşteri, ürünü satın almak için davetiye isteği gönderecek.

PlayStation 5 satışlarında davetiye dönemi!

Davetiyeyi istemek için yapmanız gerekenler şu şekilde:

İlk olarak Amazon'dan PS5 ürün sayfasına gidin.

Ardından Sepete Ekle ya da Şimdi Satın al seçenekleri arasında yer alan Davet İste seçeneğini karşınıza çıkacak. Bu seçeneğe tıklayın.

Satın alma davetiniz kabul edilirse, ürünün nasıl satın alınacağını bildiren bir e-posta gelecek. Bu e-postada, satın alma işlemini ne kadar sürede tamamlamanızla ilgili bilgiler yer alacak.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Elon Musk bunu sevmedi: Amazon'dan Tesla çalışanlarına açık çağrı! Elon Musk bunu sevmedi: Amazon'dan Tesla çalışanlarına açık çağrı! Stok sorunlarına rağmen: PS5 satışları bir ilki başardı! Stok sorunlarına rağmen: PS5 satışları bir ilki başardı!
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel PlayStation 5 satışlarında davetiye dönemi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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