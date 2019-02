Playstation 5 ve Yeni Xbox, Konsol Tarihinin Seyrini Değiştirecek"

Oyun dünyasının geleceğine ilişkin, bu dünyanın içinde yer alan tecrübeli insanların yorumları her zaman dikkat çekici olmuştur. Her ne kadar PC oyunlarıyla tam olarak yarışamasalar da konsollar, son yıllarda büyük bir değişim geçirdiler. Bu değişimi perçinleyen bir sonraki adım, yeni çıkacak konsol modelleri olacak.Pazarın lideri Sony, PlayStation 5 işini oldukça ağırdan alıyor. Microsoft ise insanların deneyimlemek istediği ancak yüksek tutarlar ödemekten çekindikleri oyunlar, aylık abonelik sistemiyle satıyor. Öyle ya böyle iki konsol markası, geleceğin oyun teknolojilerini belirleyecek adımlar atıyorlar.Headup Games'in baş geliştiricisi Mark Aldrup, gelecek nesil konsolların önemli değişiklerle geleceğini söylüyor:"Yeni nesil konsollar için bulut oyunculuğu, oyun aboneliği hizmetleri, depolamaya ihtiyaç duyulmayan sistemler gibi değişiklerle gelecekler. Sony ve Microsoft'un başını çekeceği bu yeniliklere, Nintendo da sonradan katılacak. Statik olarak tanımlanmış teknik bir geliştirme sürecinin, konsol oyunlarında yer edeceğini düşünüyoruz. Bu da her zaman konsolların en büyük avantajlarından birisi olmuştur. Geliştiriciler, oyunları tüm donanımlara uyumlu hale getirmek için çalışmaktansa, sadece bir sisteme uyumlu hale getirmekle avantajlı hale gelecekler."Aldrup'un bahsettiği konu, konsol sistemlerinin statik özellikler taşımasıdır. PC dünyasında bir oyunu sorunsuz şekilde oynamanız, o oyunun farklı donanımlar için uyumlu hale getirilmesiyle mümkün oluyor. Peki ya oyunu bulut oyunculuğu sayesinde uzaktaki bir bilgisayardan oynarsanız? Depolama birimine ihtiyacınız kalmaz, kütüphanenize sürekli erişmek abonelik sistemine katılmak zorunda kalırsınız. Bu da geliştiriciler açısından sadece tek bir sistem için oyun üretme avantajını sunar, oyunlar daha az optimizasyon sorunuyla piyasaya sürülürler.Bu yaklaşım sadece oyunların konsol dünyasında değişmesi anlamına da gelmiyor. Aldrup'a göre konsol oyunlarının bulut oyunculuğuna taşınması, bütün oyunculuk anlayışını değiştirebilir. 5G gibi bir devriminin kapıda olduğunu düşünürsek, cep telefonunuzdan God of War oynayabileceğimiz günler çok yakın. Artık sektördeki bazı uzmanlara göre, bu değişimi de PlayStation 5 ve Xbox One'ın yeni sürümleriyle göreceğiz.Tabii tüm bu anlatılanların gerçekleşmesi için 2020, 2021 yıllarına kadar beklemek gerekecek.