PlayStation Bluepoint Games'i Satın Aldı - Son Dakika
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PlayStation Bluepoint Games'i Satın Aldı

30.09.2021 19:57
PlayStation Bluepoint Games'i Satın Aldı

Shadow of the Colossus ve Demon's Souls oyunlarını hazırlayan Bluepoint Games, PlayStation Studios çatısı altına girdi.

PlayStation Bluepoint Games'i Satın Aldı

Shadow of the Colossus ve Demon's Souls'un remake oyunlarını hazırlayan Bluepoint Games, PlayStation Studios çatısı altına girdi.

Bir süredir beklenen satın alma nihayet gerçekleşti. PlayStation, Bluepoint Games'i bünyesine kattığını duyurdu. PlayStation Studios'ın başındaki isim olan Hermen Hulst gelişmeyi bir video ve PlayStation Blog yazısı aracılığıyla duyurdu.

Aslında Bluepoint'in PlayStation Studios ailesine dahil olduğu birkaç ay önce Sony tarafından yanlışlıkla duyurulmuştu. Returnal'ın geliştiricisi Housemarque'ın satın alınmasının duyurulduğu gün, PlayStation Japonya resmi Twitter hesabından yanlışlıkla üzerinde Bluepoint Games yazılı görsel paylaşılmış ancak daha sonra hemen silinmişti.

Bluepoint Games uzun yıllardır Sony ile birlikte çalışıyordu. Stüdyo PlayStation 4 için remaster edilen Uncharted Uncharted: The Nathan Drake Collection'ı hazırlamıştı. Daha sonra yine PS4 için Shadow of the Colossus Remake'i geliştiren Texas merkezli stüdyo, en son PS5 için çıkan Demon's Souls Remake'i geliştirmişti.

Satın alımla birlikte stüdyonun sıradaki oyunu hakkında ilk detaylar da ortaya çıktı. IGN'e konuşan Bluepoint Games Başkanı Marco Thrush, bundan sonra orijinal fikirler üzerinde çalışmak istediklerini, yani remaster veya remake projelere en azından şimdilik ara vereceklerini açıkladı:

"Şu anda üzerinde çalıştığımız sıradaki projemiz orijinal bir içerik. Bunun ne olduğu hakkında şu anda konuşamayız ancak bu bizim [stüdyonun] gelişimindeki bir sonraki basamak."

Yine IGN'deki yazıda, PlayStation 5'in çıkış oyunlarından Demon's Souls'un geçen yılın kasım ayındaki çıkışından bu yana 1,4 milyon adet sattığı ifade ediliyor.

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Kaynak: SaveButonu
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PlayStation 4, Blog, Sony, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar PlayStation Bluepoint Games'i Satın Aldı - Son Dakika

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