PlayStation bu yılki Gamescom etkinliğinde bulunmayacağını doğruladı

Yüksek profilli oyun etkinliği Gamescom'da yer almayacak yayıncıların arasında PlayStation da katıldı. Call of Duty, Overwatch, Warcraft ve Diablo'nun arkasındaki yayıncı Blizzard Entertanment da katılmayacak.

PLAYSTATION, GAMESCOM 2022'YE KATILMAYACAK

PlayStation'ın Gamescom 2022'ye katılmayacağı duyurulmasının ardından yakında çıkması beklenen God of War Ragnarok, Forspoken, Marvel's Spider-Man 2 ve PSVR 2 gibi ses getiren büyük hitler hakkında yeni bilgiler ve görsellerin gelemeyeceği anlamına geliyor.

Sony'nin bu yıl Gamescom'da yer almayacağını doğruladı. Almanya'nın Köln kentindeki yıllık oyun etkinliği yaz sonunda gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. PlayStation'ın yanı sıra Nintendo, Activision Blizzard ve Take-Two Interactive'in de şova katılmayacağı açıklandı.

PlayStation'ın bu yılki etkinliğe neden katılmayacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Gamescom 2022'nin 24 Ağustos – 28 Ağustos tarihleri arasındaki üç günlük sürede gerçekleşecek.