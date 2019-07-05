Son Dakika Haberleri: PlayStation Classic'in fiyatı yine düştü
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PlayStation Classic'in fiyatı yine düştü

1 saat önce

SONY'nin PlayStation 1'in tasarımına sahip minik oyun konsolu PlayStation Classic'in fiyatı, satışa sunulduğu günden bu yana sürekli düşüyor.

PlayStation Classic'in fiyatı yine düştü, System.String[]
SONY'nin PlayStation 1'in tasarımına sahip minik oyun konsolu PlayStation Classic'in fiyatı, satışa sunulduğu günden bu yana sürekli düşüyor.

100 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alan PlayStation Classic, satışların beklenenin altında olmasından dolayı önce 40 dolara, Temmuz ayı başında ise 25 dolara kadar indirildi.

PlayStation Classic, içinde yüklü 20 oyunla birlikte geliyor. PlayStation'ın ilk sürümünde büyük ilgi gören bu oyunları oynamak için herhangi oyun diskine ihtiyaç duyulmuyor.

3 Aralık'ta piyasaya sürülen PlayStation Classic oyun seçimleri, emülasyon problemleri, kalitesiz oyun kolları gibi birçok nedenden dolayı oyunseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. 


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
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