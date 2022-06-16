PlayStation'da Mayıs ayının en çok indirilen oyunları açıklandı

Haziran'ın ikinci haftasını geride bırakırken Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Yöneticisi Justin Massongill, Amerika/ Kanada ve Avrupa üzerinde geçen ayın en çok indirilen PS5, PS4 ve PS VR oyunları açıklandı.

Justin Massongill'in yaptığı açıklamada ABD/ Kanada PS5 listesinde en çok indirilen oyunun Evil Dead: The Game olduğunu açıklarken Avrupa'da ise NBA 2K22 yer aldı. PlayStation 4 kullanıcıları için ise her bölge için de NBA 2k22 ilk sırada yer alırken hemen arkasından Minecraft ve onun arkasından da Grand Theft Auto V geldi.

MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS5 OYUNLARI – ABD/KANADA

Evil Dead: Game NBA 2K22 ELDEN RING MLB The Show 22 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Star Wars Jedi: Fallen Order Ghostwire: Tokyo Sniper Elite 5 Salt and Sacrifice Trek To Yomi The Stanley Parable: Ultra Deluxe It Takes Two GRAN TURISMO 7 Mortal Kombat 11 WWE 2K22 Tiny Tina's Wonderlads Horizon Forbiden West Call of Duty: Vanguard Cyberpunk 2077 NHL 22

MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS5 OYUNLARI – AVRUPA

NBA 2K22 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Star Wars Jedi: Fallen Order Sniper Elite 5 Evil Dead: The Game ELDEN RING It Takes Two The Stanley Parable: Ultra Deluxe Assassin's Creed Valhalla FAR CRY 6 Salt and Sacrifice GRAN TURISMO 7 Trek To Yomi Cyberpunk 2077 Ghostwire: Tokyo Among Us Grand Theft Auto V Horizon Forbidden West Metro Exodus Tiny Tina's Wonderlands

MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS4 OYUNLARI – ABD/KANADA

NBA 2K22 Minecraft Grand Theft Auto V MLB The Show 22 Red Dead Redemption 2 ELDEN RING Evil Dead: The Game The Forest Injustice 2 Batman: Arkham Knight Star Wars Battlefront II The Sims 4 Marvel's Spider-Man Friday the 13th: The Game Gang Beasts LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Call of Duty: Vanguard The Crew 2 The Witcher 3: Wild Hunt Call of Duty: Black Ops III

MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS4 OYUNLARI – AVRUPA

NBA 2K22 Minecraft Grand Theft Auto V The Forest The Witcher 3: Wild Hunt Star Wars Battlefront II Red Dead Redemption 2 Marvel's Spider-Man The Sims 4 The Crew 2 Star Wars Jedi: Fallen Order 60 Seconds! Reatomized Fall Guys: Ultimate Knockout Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gang Beasts Among Us LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Friday the 13th: The Game Assassin's Creed IV: Black Flag A Way Out

MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS VR OYUNLARI - ABD/KANADA

Beat Saber Job Simulator Vader Immortal: A Star Wars VR Series SUPERHOT VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR Astro Bot Rescue Mission Sniper Elite VR DOOM 3 VR The Walking Dead: Saints & Sinners Rick and Morty: Virtual Rick-ality

MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS VR OYUNLARI - AVRUPA

Beat Saber Job Simulator Sniper Elite VR Vader Immortal: A Star Wars VR Series Arizona Sunshine DOOM 3 VR SUPERHOT VR Swordsman VR Rick and Morty: Virtual Rick-ality Astro Bot Rescue Mission

OYNAMASI ÜCRETSİZ (PS5 VE PS4) - ABD/KANADA

Fortnite Roller Champions Vampire: The Masquerade – Bloodhunt Apex Legends Call of Duty: Warzone Rocket League Rec Room Destiny 2 Brawlhalla Genshin Impact

OYNAMASI ÜCRETSİZ (PS5 VE PS4) - AVRUPA