Haziran'ın ikinci haftasını geride bırakırken Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Yöneticisi Justin Massongill, Amerika/ Kanada ve Avrupa üzerinde geçen ayın en çok indirilen PS5, PS4 ve PS VR oyunları açıklandı.
Justin Massongill'in yaptığı açıklamada ABD/ Kanada PS5 listesinde en çok indirilen oyunun Evil Dead: The Game olduğunu açıklarken Avrupa'da ise NBA 2K22 yer aldı. PlayStation 4 kullanıcıları için ise her bölge için de NBA 2k22 ilk sırada yer alırken hemen arkasından Minecraft ve onun arkasından da Grand Theft Auto V geldi.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Son Dakika › Gamegar › PlayStation'da Mayıs ayının en çok indirilen oyunları açıklandı - Son Dakika