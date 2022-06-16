PlayStation'da Mayıs ayının en çok indirilen oyunları açıklandı - Son Dakika
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PlayStation'da Mayıs ayının en çok indirilen oyunları açıklandı

16.06.2022 09:31
PlayStation'da Mayıs ayının en çok indirilen oyunları açıklandı

PlayStation'ın internet sitesinde yaptığı paylaşımda PlayStation 4, PlayStation 5 ve PlayStation VR kullanıcılarının Mayıs 2022 tarihinde PlayStation Store'dan en çok indirdikleri oyunların istatistikleri açıklandı.

Haziran'ın ikinci haftasını geride bırakırken Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Yöneticisi Justin Massongill, Amerika/ Kanada ve Avrupa üzerinde geçen ayın en çok indirilen PS5, PS4 ve PS VR oyunları açıklandı.

Justin Massongill'in yaptığı açıklamada ABD/ Kanada PS5 listesinde en çok indirilen oyunun Evil Dead: The Game olduğunu açıklarken Avrupa'da ise NBA 2K22 yer aldı. PlayStation 4 kullanıcıları için ise her bölge için de NBA 2k22 ilk sırada yer alırken hemen arkasından Minecraft ve onun arkasından da Grand Theft Auto V geldi.

MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS5 OYUNLARI – ABD/KANADA

  1. Evil Dead: Game
  2. NBA 2K22
  3. ELDEN RING
  4. MLB The Show 22
  5. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  6. Star Wars Jedi: Fallen Order
  7. Ghostwire: Tokyo
  8. Sniper Elite 5
  9. Salt and Sacrifice
  10. Trek To Yomi
  11. The Stanley Parable: Ultra Deluxe
  12. It Takes Two
  13. GRAN TURISMO 7
  14. Mortal Kombat 11
  15. WWE 2K22
  16. Tiny Tina's Wonderlads
  17. Horizon Forbiden West
  18. Call of Duty: Vanguard
  19. Cyberpunk 2077
  20. NHL 22

MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS5 OYUNLARI – AVRUPA

  1. NBA 2K22
  2. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  3. Star Wars Jedi: Fallen Order
  4. Sniper Elite 5
  5. Evil Dead: The Game
  6. ELDEN RING
  7. It Takes Two
  8. The Stanley Parable: Ultra Deluxe
  9. Assassin's Creed Valhalla
  10. FAR CRY 6
  11. Salt and Sacrifice
  12. GRAN TURISMO 7
  13. Trek To Yomi
  14. Cyberpunk 2077
  15. Ghostwire: Tokyo
  16. Among Us
  17. Grand Theft Auto V
  18. Horizon Forbidden West
  19. Metro Exodus
  20. Tiny Tina's Wonderlands
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MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS4 OYUNLARI – ABD/KANADA

  1. NBA 2K22
  2. Minecraft
  3. Grand Theft Auto V
  4. MLB The Show 22
  5. Red Dead Redemption 2
  6. ELDEN RING
  7. Evil Dead: The Game
  8. The Forest
  9. Injustice 2
  10. Batman: Arkham Knight
  11. Star Wars Battlefront II
  12. The Sims 4
  13. Marvel's Spider-Man
  14. Friday the 13th: The Game
  15. Gang Beasts
  16. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  17. Call of Duty: Vanguard
  18. The Crew 2
  19. The Witcher 3: Wild Hunt
  20. Call of Duty: Black Ops III

MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS4 OYUNLARI – AVRUPA

  1. NBA 2K22
  2. Minecraft
  3. Grand Theft Auto V
  4. The Forest
  5. The Witcher 3: Wild Hunt
  6. Star Wars Battlefront II
  7. Red Dead Redemption 2
  8. Marvel's Spider-Man
  9. The Sims 4
  10. The Crew 2
  11. Star Wars Jedi: Fallen Order
  12. 60 Seconds! Reatomized
  13. Fall Guys: Ultimate Knockout
  14. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
  15. Gang Beasts
  16. Among Us
  17. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  18. Friday the 13th: The Game
  19. Assassin's Creed IV: Black Flag
  20. A Way Out

MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS VR OYUNLARI - ABD/KANADA

  1. Beat Saber
  2. Job Simulator
  3. Vader Immortal: A Star Wars VR Series
  4. SUPERHOT VR
  5. The Elder Scrolls V: Skyrim VR
  6. Astro Bot Rescue Mission
  7. Sniper Elite VR
  8. DOOM 3 VR
  9. The Walking Dead: Saints & Sinners
  10. Rick and Morty: Virtual Rick-ality

MAYIS AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS VR OYUNLARI - AVRUPA

  1. Beat Saber
  2. Job Simulator
  3. Sniper Elite VR
  4. Vader Immortal: A Star Wars VR Series
  5. Arizona Sunshine
  6. DOOM 3 VR
  7. SUPERHOT VR
  8. Swordsman VR
  9. Rick and Morty: Virtual Rick-ality
  10. Astro Bot Rescue Mission

OYNAMASI ÜCRETSİZ (PS5 VE PS4) - ABD/KANADA

  1. Fortnite
  2. Roller Champions
  3. Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
  4. Apex Legends
  5. Call of Duty: Warzone
  6. Rocket League
  7. Rec Room
  8. Destiny 2
  9. Brawlhalla
  10. Genshin Impact

OYNAMASI ÜCRETSİZ (PS5 VE PS4) - AVRUPA

  1. Roller Champions
  2. Fortnite
  3. Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
  4. eFootball 2022
  5. Apex Legends
  6. Call of Duty: Warzone
  7. Rocket League
  8. Rec Room
  9. Genshin Impact
  10. Brawlhalla
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PlayStation 5, PlayStation 4, Playstation, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar PlayStation'da Mayıs ayının en çok indirilen oyunları açıklandı - Son Dakika


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