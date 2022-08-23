PlayStation VR 2'nin piyasaya çıkacağı tarih netleşti

PlayStation'ın ilk VR gözlüğünü çıkarmasından yaklaşık 6 yıl geçti ve uzun sürenin ardından PlayStation VR 2'nin lansman tarihi açıklandı.

PSVR 2 ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Tam tarih vermemekle birlikte önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürüleceğini sosyal medya hesaplarından duyuran PlayStation, konu hakkında başka bir açıklamada bulunmadı.

PSVR 2 ÖZELLİKLERİ

İki adet 2000x2040 OLED ekran ile 4K Yüksek Dinamik Aralıklı görselleri 120 FPS'ye kadar deneyimleyebileceğiniz, gelişmiş göz takibi özelliği ile gözlerinizin hareketini algıladığından, çevrimiçi olarak diğer oyuncularla tanıştığınızda yüksek duygusal tepki ve gelişmiş ifade sağlayacak.

PLAYSTATION VR 2 SENSE KONTROL CİHAZI

PlayStation VR 2 Sense kontrol cihazı ise dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler, hassas takip ve parmak dokunuşu algılama ile sanal dünyalarla şaşırtıcı yeni bir şekilde etkileşime girebilirsiniz.

PSVR 2 OYUNLARI NELER?