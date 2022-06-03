PlayStation'ın State of Play etkinliğinde yapılan tüm duyurular - Son Dakika
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PlayStation'ın State of Play etkinliğinde yapılan tüm duyurular

PlayStation'ın State of Play etkinliğinde yapılan tüm duyurular

03.06.2022 10:15

Sony'nin her yıl düzenlediği PlayStation oyun duyuru etkinliği State of Play'de bu yıl, PlayStation'ın sevilen oyunlarının PC'ye çıkacağı, merakla beklenen yeni PlayStation oyunları hakkında çıkış tarihleri ve yeni fragmanlar yayınlandı. State of Play 2022'de yapılan tüm duyuruları sizler için derledik.

Capcom'un Resident Evil 4 ve Street Fighter 6'sına ilk bakışından yeni bir Final Fantasy XVI fragmanına, PlayStation VR2 ile duyurulacak yeni oyunlardan PC'ye çıkış yapacak olan PlayStation Exclusive oyunlara kadar birçok duyuru yapıldı. İşte State of Play 2022'de yapılan duyurular.

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STATE OF PLAY 2022'DE NELER DUYURULDU?

  • Resident Evil 4, önümüzdeki yıl PS5'E geliyor, ardından ise diğer platformlara çıkış yapacak.
  • Street Fighter 6'dan yepyeni heyecanlandıran fragman yayınlandı.
  • Final Fantasy XVI, 2023'ün yazında piyasaya çıkacak ve yeni oynanış ve hikaye fragmanı yayınlandı.
  • Resident Evil Village, daha etkileyici olması adına PlayStation VR2'de geliştiriliyor.
  • PS VR2'ye özgü Horizon Call of the Mountain'a bazı oynanış ayrıntıları paylaşıldı.
  • No Man's Sky, PS VR2'ye çıkış yapacak.
  • Marvel's Spider-Man serisi PC'ye geliyor.
  • İlgi çekici kedi macerası Stray, Temmuz ayında çıkış yapacak.
  • Kaykay parkları, OlliOlli World'ün yaratıcı tarafından fütüristik kan sporu Rollderdrom'da kurşunlarla dolu savaş arenalarına dönüşüyor.
  • Korkutucu bilim kurgu oyunu The Callisto Protocol için yeni oynanış fragmanı yayınlandı.
  • Season: a Letter to the Future ile şaşırtıcı deredece sakin, dünyayı değiştiren bir maceraya atılın.
  • Keyifli tilki macerası Tunic, yıl sonunda PlayStation'a geliyor.
  • Eternights'tan yeni fragman paylaşıldı.

State of Play 2022'yi kaçıranlar için:

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