PlayStation'ın State of Play etkinliğinde yapılan tüm duyurular
03.06.2022 10:15
Sony'nin her yıl düzenlediği PlayStation oyun duyuru etkinliği State of Play'de bu yıl, PlayStation'ın sevilen oyunlarının PC'ye çıkacağı, merakla beklenen yeni PlayStation oyunları hakkında çıkış tarihleri ve yeni fragmanlar yayınlandı. State of Play 2022'de yapılan tüm duyuruları sizler için derledik.
Capcom'un Resident Evil 4 ve Street Fighter 6'sına ilk bakışından yeni bir Final Fantasy XVI fragmanına, PlayStation VR2 ile duyurulacak yeni oyunlardan PC'ye çıkış yapacak olan PlayStation Exclusive oyunlara kadar birçok duyuru yapıldı. İşte State of Play 2022'de yapılan duyurular.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.06.2023 10:52:10. #1.13#
SON DAKİKA: PlayStation'ın State of Play etkinliğinde yapılan tüm duyurular - Son Dakika