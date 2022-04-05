PlayStation Now Nisan 2022 oyunları açıklandı - Son Dakika
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PlayStation Now Nisan 2022 oyunları açıklandı

05.04.2022 08:12

PlayStation'ın PS Now aboneliği kullanıcılarına her ay yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Nisan ayı için PlayStation Now'a gelecek yeni oyunlar 4 Nisan Pazartesi itibariyle duyuruldu.

PlayStation sahiplerinin ücretli aboneliğe sahip olduğu PlayStation Now Nisan 2022 oyunları açıklandı. PlayStation Now'da bu ay WRC 10 FIA World Rally Champions ve daha fazlası yer alıyor. PS Now kullanıcıları Nisan ayında 4 adet ücretsiz oyun elde edecekler.

PLAYSTATION NOW NİSAN 2022 OYUNLARI

  • Outer Wilds
  • WRC 10
  • Journey To The Savage Planet
  • Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

PLAYSTATION NOW TÜM OYUNLARI

Nisan 2022'de PS Now'a gelen ve ayrılan tüm oyunlar hakkında bildiğimiz her şey bu. Oynayacak bir şey arıyorsanız, şu anda hizmette bulunan her oyunun tam listesine her zaman bakabilirsiniz.

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PlayStation Now Nisan 2022 oyunları açıklandı

ABONELİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Ayrıca PlayStation Now ve PlayStation Plus abonelik sisteminin birleştiği de duyuruldu. PlayStation sitesinde yer alan dipnotta şu sözlere yer verildi:

"PlayStation Now yakında değişiyor ve PlayStation Plus ile birleşiyor. PlayStation Now satın alırsanız ve hizmet değiştiğinde abone olursanız, yeni bir PlayStation Plus üyelik planına taşınırsınız ve PlayStation Now'ın aynı avantajlarına erişmeye devam edersiniz."

PlayStation Now Nisan 2022 oyunları açıklandı

Outer Wilds

Outer Wilds, sonsuz bir zaman döngüsüne hapsolmuş bir güneş sistemi hakkında açık bir dünya gizemidir. Bu garip, sürekli gelişen güneş sisteminde cevap arayan yeni bir uzay programı olan Outer Wilds Ventures'ın en yeni üyesi olarak oynayın. Outer Wilds gezegenleri, zamanın geçmesiyle değişen gizli konumlarla doludur. Kum tarafından yutulmadan önce bir yeraltı şehrini ziyaret edin veya ayaklarınızın altında parçalanan bir gezegenin yüzeyini keşfedin. Her sır tehlikeli ortamlar ve doğal felaketler tarafından korunur. Sonsuz zaman döngüsü durdurulabilir mi? Cevapları uzayın en tehlikeli erişimlerinde sizi bekliyor.

PlayStation Now Nisan 2022 oyunları açıklandı

WRC 10 FIA World Rally Championship

2021 sezonu podyumuna ulaşın ve yarışmanın 50. yıldönümünü kutlamak için, Şampiyona tarihini şekillendiren 19 etkinliği geriye dönük modda yeniden yaşayın ve bazılarında Acropolis ve Rallye Sanremo gibi altı tarihi ralliyi yönetme şansı yakalayın.


Journey to the Savage Planet

Bu bilim kurgu macerasında büyüleyici ve komik derecede kaotik bir uzaylı dünyasını tek başına veya çevrimiçi bir arkadaşınızla keşfedin (ve hayatta kalmaya çalışın). Kindred Aerospace'in en yeni üyesi olarak - 4. Ekipman ve deneyim sıkıntısı çekebilirsiniz, ancak iyi şanslar!

PlayStation Now Nisan 2022 oyunları açıklandı

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Aynı adlı masa üstü rol yapma oyununa dayanan bu aksiyon RPG'sinde insan, kurt veyabeast olarak Pasifik Kuzeybatı'yı geçin. Her formun avantajları vardır: kurt fark edilmeden etrafta dolanabilir, çünkü bir insan Cahal diğer insanlarla etkileşime girebilir ve kurt adam düşmanları parçalamak için öfkesini serbest bırakabilir. Topraklarınızı korumak için bir eko-savaşçı olarak görevinizde başarılı olmak için hepsini kullanın.

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PlayStation Plus, PlayStation 5, PlayStation 4, Playstation, Gamegar, Son Dakika

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