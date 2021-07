PlayStation Now Oyunları Sızdırılmış Olabilir - Son Dakika

Sony, Temmuz ayındaki PlayStation Now oyunlarını açıklamakta yavaş kaldı, çünkü artık resmi bir bilgi olmadan duyurulması gereken tarihe oldukça az gün kaldı (genellikle Salı günü duyurulur, bu yüzden önümüzdeki hafta açıklanması gerekiyor).

Bu ayın PlayStation Now oyunları zaten gitmiş ve sızdırılmış gibi görünüyor. Reddit kullanıcısı Mattx603, bu ayın oyunlarını tanıtan bir Facebook reklamına rastladı ve görünüşe göre PS Now abonelerinin önlerinde oldukça dolu bir ay var!

PlayStation Now

Bu ayın PlayStation Now eklemeleri arasında God of War (oyun daha önce sınırlı süreli "gişe rekorları kıran" bir oyun olarak hizmetteydi, ancak şimdi kalıcı olarak katılıyor gibi görünüyor), Red Dead Redemption 2, Judgment, Nioh 2, Team Sonic Racing, ve ilginç kooperatif bağımsız Moving Out var. Hem RDR2 hem de Judgment, "gişe rekorları kıran" oyunlardır; birincisi 1 Kasım'a kadar PS Now'da, ikincisi ise 4 Ekim'e kadar PS Now'da kalacak.

Yine, oldukça sağlam bir kadro! Hayır, PS Now hala Xbox Game Pass'in sunduğu hizmet değil, ancak eskisi kadar ihmal edilmiş değil. Tabii ki, bu gerçek bir anlaşma gibi görünse de, şu an ile Sony'nin Temmuz ayındaki PS Now serisini gerçekten duyurduğu zaman arasında işler hala değişebilir, bu yüzden şimdilik bunu bir tuz tanesi ile alın.