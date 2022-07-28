PlayStation Plus'ın Ağustos oyunları açıkladı - Son Dakika
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PlayStation Plus'ın Ağustos oyunları açıkladı

28.07.2022 08:57
PlayStation Plus'ın Ağustos oyunları açıkladı

PlayStation Plus abonelerinin kütüphanelerine eklenen aylık oyunlarda Ağustos ayının oyunları belli oldu. PlayStation Plus'ın Ağustos oyunları arasında Yakuza: Life A Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ve Little Nightmares eklenecek.

PlayStation Plus'ın Ağustos ayında Premium, Extra ve Essential üyeleri için aktif olacak oyunlar, 2 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri arasında PS Plus aboneleriyle buluşacak.

PLAYSTATION PLUS AĞUSTOS 2022 OYUNLARI AÇIKLANDI

PlayStation Plus'ın internet sitesinde yayınlanan raporda PlayStation Plus'ın Ağustos oyunları açıklandı. 2 Ağustos'tan itibaren PS Plus Premium, Extra ve Essential üyelerinin kütüphanelerine eklenecek oyunlar Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ve Little Nightmares oldu.

  • Yakuza: Like A Dragon | PS4 & PS5
  • Tony Hawk's Pro Skater 1+2 | PS4 & PS5
  • Little Nightmares | PS4

YAKUZA: LIKE A DRAGON

Bu aksiyon RPG'sinde underdog'dan ejderhaya seviye atlayın. Tokyo'daki düşük rütbeli bir yakuza ailesinin düşük rütbeli bir homurdanması olan Ichiban Kasuga, işlemediği bir suç için 18 yıl hizmet ettikten sonra topluma geri döner. Ailesinin ihanetinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarırken, günümüz Japon şehrinde yolunuzu keşfederken ve savaşırken. Toplumun dışlanmışlarından oluşan bir paçavra grubundan bir parti oluşturun, yeni yeteneklerin ve kombo becerilerin kilidini açmak için onlarla zaman geçirin. Kendinizi go-karting, arcade oyunları veya 50 alt hikayeye kaptırmak için arayışınızdan zaman ayırın.

PlayStation Plus'ın Ağustos oyunları açıkladı

TONY HAWK'S PRO SKATER 1+2

Şimdiye kadar yapılmış en ikonik kaykay oyunlarıyla geri dönün. Tony Hawk'ın Pro Skater & Tony Hawk'ın Pro Skater 2'sini sıfırdan inanılmaz HD kalitesinde yeniden inşa edilmiş tek bir destansı koleksiyonda oynayın. Tüm profesyonel patenciler, seviyeler ve püf noktaları geri döndü ve tamamen yeniden düzenlendi, artı daha fazlası. Yeni müziklerle birlikte çağı tanımlayan oyun müziklerinden şarkılara kayın, çılgın numara kombinasyonlarına vurun veya yerel 2 oyunculu modlarla kafa kafaya giderek tüm orijinal oyun modlarını parçalayın! Oturumlarınızı çevrimiçi hale getirerek ve çok oyunculu modlarda ve canlı liderlik tablolarında dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı yarışarak becerilerinizi güçlendirin. Orijinal kadrodan patenci olarak oynayın (Tony Hawk, Kareem Campbell, Bucky Lasek ve daha fazlası) veya Olimpiyat patencilerinden (Nyjah Huston, Aori Nishimura, Leticia Bufoni ve daha fazlası) oluşan yeni kadroya girin.

PlayStation Plus'ın Ağustos oyunları açıkladı

LITTLE NIGHTMARES

Kendinizi çocukluk korkularınızla yüzleştirecek karanlık ve tuhaf bir hikaye olan Küçük Kabuslar'a bırakın! Help Six escape The Maw – bir sonraki öğünlerini arayan yozlaşmış ruhların yaşadığı geniş, gizemli bir gemi. Yolculuğunuzda ilerlerken, kaçmak için bir hapishane ve keşfedilecek sırlarla dolu bir oyun alanı sunan en rahatsız edici oyuncak evi keşfedin. Hayal gücünüzü serbest bırakmak ve çıkış yolunu bulmak için iç çocuğunuzla yeniden bağlantı kurun!

PlayStation Plus'ın Ağustos oyunları açıkladı

PlayStation Plus'ın Temmuz ayı oyunlarını almak için ise son fırsat. 1 Ağustos tarihine kadar kullanıcılar Crash Bandicoot 4: It's About Time, Man of Medan ve Arcadegeddon'u ekleyebilirler.

YORUMLAR
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SON DAKİKA: PlayStation Plus'ın Ağustos oyunları açıkladı - Son Dakika
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