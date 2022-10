PlayStation Plus Ekim 2021 Oyunları Duyuruldu

Sony tarafından PlayStation Plus Ekim 2021 oyunları açıklandı.

Birkaç önce sızdırılan liste doğru çıktı ve PlayStation Plus Ekim 2021 oyunları PS5 için Hell Let Loose, PS4 için Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21 oldu. Her ay olduğu gibi ekim ayı PlayStation Plus ücretsiz oyunları listesinde iki adet PS4 ve bir adet PS5 oyunu yer alıyor. PlayStation 4 için verilen oyunlar geriye uyumluluk desteği ile PS5 üzerinden de oynanabiliyor.

PlayStation Blog'da yer alan duyuruya göre, 5 Ekim itibariyle bu üç oyun indirilebilir olacak. 4 Ekim'e kadar ise eylül ayının oyunlarını kütüphaneye ekleme fırsatı devam ediyor. Eylül ayında PS Plus abonelerine Predator: Hunting Grounds, Overcooked: All You Can Eat! ve Hitman 2 ücretsiz olarak sunulmuştu.

Ekim ayı PlayStation Plus oyunlarından Hell Let Loose, 50v5 şekilde II. Dünya Savaşı temalı bir birinci şahıs nişancı oyunu. Oyun, RTS'lerden ilham alınan kaynak tabanlı bir oynanışa sahip. PGA Tour 2K21 golf simülasyonu deneyimi vaat ederken, Mortal Kombat X ise Netherrealm stüdyosunun başarılı dövüş oyunu serisinin en son çıkan ikinci oyunu. Mortal Kombat X, oyunun XL versiyonu değil ve bu nedenle ana oyun dışında ek içerik barındırmıyor.

Sony tarafından son açıklanan verilere göre, aktif PlayStation Plus abone sayısı 46,3 milyon. Uzun zamandır yükselişte olan bu abone sayısı ilk kez Sony'nin paylaştığı son çeyrek raporunda 1 milyon kadar düşüş göstermişti.

PlayStation Plus abonelik servisi PS4 ve PS5 kullanıcılarına her ay ücretsiz oyunların yanı sıra oyunlarda ve ek içeriklerde özel indirimler, ek indirimler ve çıkışı yaklaşan oyunlarda özel demo fırsatları sunuyor. Ayrıca, 100 GB'lık bir bulut depolama sistemi ile oyunların kayıt verilerini saklama imkanı sağlıyor.

