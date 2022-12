PlayStation Plus Eylül ayı oyunları açıklandı

PlayStation Plus aboneleri Eylül ayında üç oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. IO Interactive'in Hitman 2'si ve I'llFonic'in Predator: Hunting Grounds ve Ghost Town Games'in Overcooked! All You Can Eat oyunu ücretsiz olarak veriliyor.

PlayStation 4 kullanıcıları için Hitman 2 ve Predator: Hunting Grounds verilirken PlayStation 5 kullanıcılarına Overcooked! All You Can Eat ücretsiz olarak veriliyor.

PlayStation Plus Eylül ayı oyunlarını kütüphanenize kalıcı olarak 7 Eylül'den 4 Ekim'e kadar ekleyebileceksiniz. Ağustos ayının oyunları Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ve Tennis World Tour 2'yi almadıysanız 6 Eylül 23:59'a kadar süreniz var.

PLAYSTATION PLUS EYLÜL 2021 OYUNLARI