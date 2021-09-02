PlayStation Plus Eylül ayı oyunları açıklandı - Son Dakika
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PlayStation Plus Eylül ayı oyunları açıklandı

02.09.2021 10:05
PlayStation Plus Eylül ayı oyunları açıklandı

Sony, PS Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz olarak vereceğini açıkladı. İşte PlayStation Plus Eylül 2021 tarihinde verilen ücretsiz oyunlar…

PlayStation Plus aboneleri Eylül ayında üç oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. IO Interactive'in Hitman 2'si ve I'llFonic'in Predator: Hunting Grounds ve Ghost Town Games'in Overcooked! All You Can Eat oyunu ücretsiz olarak veriliyor.

PlayStation 4 kullanıcıları için Hitman 2 ve Predator: Hunting Grounds verilirken PlayStation 5 kullanıcılarına Overcooked! All You Can Eat ücretsiz olarak veriliyor.

PlayStation Plus Eylül ayı oyunlarını kütüphanenize kalıcı olarak 7 Eylül'den 4 Ekim'e kadar ekleyebileceksiniz. Ağustos ayının oyunları Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ve Tennis World Tour 2'yi almadıysanız 6 Eylül 23:59'a kadar süreniz var.

PLAYSTATION PLUS EYLÜL 2021 OYUNLARI

  • Hitman 2 (PlayStation 4)
  • Predator: Hunting Grounds (PlayStation 4)
  • Overcooked! All You Can Eat (PlayStation 5)
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880 TL değerindeki oyunlar PS Plus ile ücretsiz oluyor! 880 TL değerindeki oyunlar PS Plus ile ücretsiz oluyor!

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Son Dakika Gamegar PlayStation Plus Eylül ayı oyunları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PlayStation Plus Eylül ayı oyunları açıklandı - Son Dakika
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