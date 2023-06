PlayStation Plus Haziran ayı oyunları açıklandı! God of War ve daha fazlası!

PlayStation Plus oyunları birkaç gün önceden sızdırılsa da Sony, PlayStation Blog sayfasında yayınladığı yeni duyuru ile sızdırılan oyunların doğruluğunu kanıtladı. PS Plus üyeleri 7 Haziran'dan 4 Temmuz'a kadar God of War (2018), Naruto to Boruto Shinobi Striker ve Nickelodeon All- Star Brawl'ı oyun kütüphanelerine ekleyebilecek.

PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını sevindirecek oyunların PlayStation Plus ile 7 Haziran tarihinden itibaren indirip kütüphanenize ekleyebilir ve indirip oynayabilirsiniz. İşte PlayStation Plus Haziran 2022 oyunları:

God of War (2018)

Naruto to Boruto Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

GOD OF WAR | PS4

Tanrıların gölgesinin dışında bir adam olarak yaşayan Kratos, yabancı topraklara, beklenmedik tehditlere ve baba olmak için ikinci bir şansa uyum sağlamak zorundadır. Oğlu Atreus ile birlikte, çift acımasız İskandinav vahşi doğasına girecek ve derinden kişisel bir görevi yerine getirmek için savaşacak. God of War'un bu şaşırtıcı yeniden tasavvuru, ikonik serinin tüm özelliklerini - epik patron dövüşleri, akıcı dövüş ve nefes kesen ölçek - birleştiriyor ve onları Kratos'un dünyasını yeniden kuran güçlü ve hareketli bir anlatı ile birleştiriyor.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Naruto serisi, aynı anda savaşan 8 ninja ile takım tabanlı oynanışa sahip 4'e 4 gidiyor. Oyuncular, çevrimiçi olarak diğer takımlara karşı rekabet etmek için dört kişilik bir takım olarak işbirliği yaparlar. Grafiksel olarak, Shinobi Striker da tamamen yeni bir grafik tarzında sıfırdan inşa edilmiştir. Takımınıza liderlik edin ve en iyi ninjaların kim olduğunu görmek için çevrimiçi savaşın.

Nickelodeon All-Star Brawl | PS4 & PS5

Bomba platform savaşlarında en sevdiğiniz Nickelodeon karakterleri olarak savaşın. Nickelodeon evreninden güç dolu bir kahraman kadrosuyla, SpongeBob Squarepants, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Loud House, Danny Phantom, Aaahh'ın tüm yıldızlarıyla yüzleşin!!! Gerçek Canavarlar, Vahşi Thornberrys, Hey Arnold!, Rugrats ve daha fazlası nihai animasyon hakimiyetini belirlemek için. Kişiliklerinden ilham alan benzersiz hareket setleri ve saldırılarla her karakter, Nickelodeon'un hayran lejyonu için sonsuz aksiyon sağlayan bireysel bir oyun tarzına sahiptir.

SON FIRSAT

PlayStation Plus ile Mayıs ayında gelen FIFA 22, Tribes of Midgard, Curse of the Dead Gods'ı indirmek için son fırsat 6 Haziran Pazartesi günü. 6 Haziran'dan itibaren PlayStation Plus Mayıs oyunlarını indiremeyeceksiniz.