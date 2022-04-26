Her ayın sonuna gelindiğinde bir sonraki ayın PlayStation Plus oyunları sızdırılıyor. Mayıs ayında PlayStation Plus kullanıcılarına verilecek oyunlar arasında FIFA 22 de dahil olmak üzere 3 adet oyun verileceği sızdırıldı.
Nisan ayında PlayStation Plus abonelerine Hood Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ve Slay the Spire oyunlarını veren PlayStation, Mayıs 202 tarihinde ise FIFA 22, Curse of the Dead Gods ve Tribes of Midgard oyunlarını vereceği sızdırıldı. İşte PlayStation Plus Mayıs 2022 oyunları:
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PS Plus oyunları her ayın son Çarşambası yayınlanmaktadır. Sızdırılan Mayıs 2022 oyunlarının doğruluğunu 27 Nisan Çarşamba gününü bekleyip göreceğiz.
Son Dakika › Gamegar › PlayStation Plus Mayıs 2022 oyunları sızdırıldı! FIFA 22 ve daha fazlası - Son Dakika