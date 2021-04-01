PlayStation Plus Nisan ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Sony, PlayStation Plus abonelerine özel nisan ayında vereceği ücretsiz oyunları duyurarak oyuncuları heyecanlandırdı. Oddoworld: Soulstorm ve Days Gone listede mecut durumda.

Sony, PlayStation Plus aboneleri için yayınlanacak olan oyunları resmi olarak açıkladı. Bu ay açıklanan listede PlayStation 5 için ve bir PlayStation 4 için iki adet kaliteli oyun bulunuyor. Sony geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ay da oyunculara oldukça kaliteli içeriklerle buluşuyor.

PlayStation 5 için Oddowolrd: Soulstorm çıktığı gün itibarıyla PlayStation Plus abonelerine özel bedava olarak hizmet verecek durumda. PlayStation 4'de de 429 TL değerindeki Days Gone ve 219 TL değerindeki Zombie Army 4: Dead War bedava olarak kullanıcılar ile buluşacak

Bu bedava olan oyunlar 6 Nisan'dan itibaren oyunculara verilmeye başlanacak. Bu yeni oyunlar sunulmadan önce geçtiğimiz ayın olan oyunları Final Fantgasy VII Remake. Remant: From the Ashes, Farpoint VR ve Marquette isimli oyunları bedava olarak oynama imkanına sahipsiniz.

NİSAN PLAYSTATION PLUS ÜCRETSİZ OYUNLARI