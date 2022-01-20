PlayStation Store'da 500'e yakın oyun indirime girdi!

PlayStation Store'da bu hafta birçok oyun sıcak fırsatlar ve haftanın fırsatları başlıkları altında fırsat indirimi başladı. Büyük yapımcıların ve bağımsız oyunların içinde bulunduğu indirim kampanyası devam ediyor.

Playstation Plus üyelerine seçili oyunlarda %10daha fazla indirim yararlanırken EA Play ile seçili oyunları ücretsiz oynayabilirsiniz. İndirime giren sıcak fırsat ve haftanın fırsatları kampanyasındaki başlıca oyunları sizler için listeledik. İşte PlayStation Store'da indirime giren başlıca oyunlar…

PLAYSTATION STORE İNDİRİME GİREN OYUNLAR

Marvel's Spider-Man – 123,60 TL

Need for Speed™ Heat - 173,80 TL

inFAMOUS Second Son - 72,00 TL

Detroit: Become Human – 129,50 TL

The Crew 2 Special Edition - 97,80 TL

The Forest - 65,00 TL

Dying Light: The Following - Gelişmiş Sürüm - 63,60 TL

Middle-earth™: Shadow of War - 90,88 TL

Little Nightmares - 22,25 TL

Assassin's Creed® Odyssey - DELUXE EDITION - 123,97 TL

Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition - 68,70 TL

Saints Row: The Third Remastered - 85,20 TL

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