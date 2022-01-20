PlayStation Store'da bu hafta birçok oyun sıcak fırsatlar ve haftanın fırsatları başlıkları altında fırsat indirimi başladı. Büyük yapımcıların ve bağımsız oyunların içinde bulunduğu indirim kampanyası devam ediyor.
Playstation Plus üyelerine seçili oyunlarda %10daha fazla indirim yararlanırken EA Play ile seçili oyunları ücretsiz oynayabilirsiniz. İndirime giren sıcak fırsat ve haftanın fırsatları kampanyasındaki başlıca oyunları sizler için listeledik. İşte PlayStation Store'da indirime giren başlıca oyunlar…
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Son Dakika › Gamegar › PlayStation Store'da 500'e yakın oyun indirime girdi! - Son Dakika