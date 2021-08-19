Pandeminin de etkisiyle son dönemde büyüyen oyun endüstrisi, dev oyun şirketlerine büyük kazançlar sağladı. Birçok platform kullanıcılarını sevindirmek için mağazalarında bulunan oyunlarda indirimler yapmaya devam ediyor. İşte Sony Interactive Entertainment'ın, PlayStation Store'da indirim yaptığı oyunlar ve fiyatları!
Sony, PlayStation Store üzerinden dijital sürüm oyunlarda indirimleri %80'e kadar çıkarken, PlayStation Plus sahipleri ek olarak %10 indirim fırsatı sunuyor.
PlayStation Store indirimleri için son tarih 2 Eylül!
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Son Dakika › Gamegar › PlayStation Store'da %80'e varan indirimler başladı! - Son Dakika