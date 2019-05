PlayStation, Twitch Kanalında Death Stranding'in Fragmanını Tanıtımdan Önce Yayınladı

PlayStation 4'ün merakla beklenen oyunlarından olan Death Stranding, ilk olarak Hideo Kojima'nın Twitter hesabından paylaştığı fragmanla hayranlarını heyecanlandırmıştı. Şimdi de PlayStation Twitch hesabından bir video yayımlandı.Canlı olarak yayınlanan videoda siyah ekranın üstünde birkaç adet el bulunuyor ve bu ellerin arasından arka planda oynayan, oynanış videosu görülebiliyor. Videodan garip ve ürkütücü sesler geliyor.Yarın gerçekleştirilecek ve çeşitli bilgilerin verileceği canlı yayına kadar herhangi büyük bir gelişmenin ya da bilgi paylaşımının olması beklenmiyor. Yarın, hayranlara ne sunulacağı tam olarak bilinmiyor ancak oyunla ilgili yeni bir trailer olması ihtimali oldukça yüksek.Twitch'teki canlı yayının yanı sıra Hideo Kojima, Twitter hesabından yeni bir video daha yayımladı. Yayımlanan bu fragmanda "Tomorrow is in your hands" (Yarın senin ellerinde) yazısı beliriyor ki bu yazı aynı zamanda canlı Twitch yayınının da başlığı.