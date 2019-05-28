Son Dakika Haberleri: PlayStation, Twitch Kanalında Death Stranding'in Fragmanını Tanıtımdan Önce Yayınladı
Son Dakika Teknoloji Haber

PlayStation, Twitch Kanalında Death Stranding'in Fragmanını Tanıtımdan Önce Yayınladı

48 dakika önce

Oyunla ilgili yeni bilgilerin paylaşılacağı günden bir gün önce, oyundan yeni fagmanlar paylaşılıyor.

PlayStation, Twitch Kanalında Death Stranding'in Fragmanını Tanıtımdan Önce Yayınladı, System.String[]
PlayStation 4'ün merakla beklenen oyunlarından olan Death Stranding, ilk olarak Hideo Kojima'nın Twitter hesabından paylaştığı fragmanla hayranlarını heyecanlandırmıştı. Şimdi de PlayStation Twitch hesabından bir video yayımlandı.

Canlı olarak yayınlanan videoda siyah ekranın üstünde birkaç adet el bulunuyor ve bu ellerin arasından arka planda oynayan, oynanış videosu görülebiliyor. Videodan garip ve ürkütücü sesler geliyor.



Yarın gerçekleştirilecek ve çeşitli bilgilerin verileceği canlı yayına kadar herhangi büyük bir gelişmenin ya da bilgi paylaşımının olması beklenmiyor. Yarın, hayranlara ne sunulacağı tam olarak bilinmiyor ancak oyunla ilgili yeni bir trailer olması ihtimali oldukça yüksek.

Twitch'teki canlı yayının yanı sıra Hideo Kojima, Twitter hesabından yeni bir video daha yayımladı. Yayımlanan bu fragmanda "Tomorrow is in your hands" (Yarın senin ellerinde) yazısı beliriyor ki bu yazı aynı zamanda canlı Twitch yayınının da başlığı.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:07 
Twitter, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Gaye Su Akyol, kendisini eleştirenlere demediğini bırakmadı! Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 23:55:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PlayStation, Twitch Kanalında Death Stranding'in Fragmanını Tanıtımdan Önce Yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]