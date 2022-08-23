PlayStation VR 2'nin piyasaya çıkacağı tarih netleşti - Son Dakika

PlayStation VR 2'nin piyasaya çıkacağı tarih netleşti

PlayStation VR 2\'nin piyasaya çıkacağı tarih netleşti
Son Güncelleme: 23.08.2022 08:38

PlayStation'ın Instagram ve Twitter hesabından yapılan kısa duyuru ile PlayStation VR 2'nin 2023'ün başlarında piyasaya sürüleceği açıklandı. Sony Ayrıca PSVR 2'nin lansmanında 20'den fazla oyuna sahip olacağını açıkladı.

PlayStation'ın ilk VR gözlüğünü çıkarmasından yaklaşık 6 yıl geçti ve uzun sürenin ardından PlayStation VR 2'nin lansman tarihi açıklandı.

PSVR 2 ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Tam tarih vermemekle birlikte önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürüleceğini sosyal medya hesaplarından duyuran PlayStation, konu hakkında başka bir açıklamada bulunmadı.

PlayStation VR 2'nin piyasaya çıkacağı tarih netleşti

PSVR 2 ÖZELLİKLERİ

İki adet 2000x2040 OLED ekran ile 4K Yüksek Dinamik Aralıklı görselleri 120 FPS'ye kadar deneyimleyebileceğiniz, gelişmiş göz takibi özelliği ile gözlerinizin hareketini algıladığından, çevrimiçi olarak diğer oyuncularla tanıştığınızda yüksek duygusal tepki ve gelişmiş ifade sağlayacak.

PlayStation VR 2'nin piyasaya çıkacağı tarih netleşti
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PLAYSTATION VR 2 SENSE KONTROL CİHAZI

PlayStation VR 2 Sense kontrol cihazı ise dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler, hassas takip ve parmak dokunuşu algılama ile sanal dünyalarla şaşırtıcı yeni bir şekilde etkileşime girebilirsiniz.

PlayStation VR 2'nin piyasaya çıkacağı tarih netleşti

PSVR 2 OYUNLARI NELER?

  • Resident Evil 8
  • Resident Evil 4 Remake
  • Horizon: Call of the Mountain
  • No Man's Sky
  • The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 – Retribution
  • Among Us VR
  • Runner
  • Low-Fi
  • Samurai Slaughter House
  • Firmament

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Son Dakika Gamegar PlayStation VR 2'nin piyasaya çıkacağı tarih netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: PlayStation VR 2'nin piyasaya çıkacağı tarih netleşti - Son Dakika
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